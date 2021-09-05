國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局出現「數學」烏龍，錯算錯發1100萬張追稅函，其中很多是收到政府疫情補助金支票的納稅人。(美聯社)

國稅局 (IRS)今年1月至8月向納稅人發出超過1100萬份「數學錯誤」(Math Error)通知信，指他們欠稅，讓收件人大感困惑，雪上加霜的是要納稅人補稅 的原因，是他們收到旨在減輕疫情衝擊、振興經濟的政府補助金；相形之下，國稅局2020年同期只發岀76.5萬份補稅通知，2019年才 約200萬份。

前國稅局律師、現為專業稅務公司CLA負責人的切絲提蒂‧威爾遜(Chastity Wilson)表示，她有位客戶收到「數學錯誤」通知信，評估欠稅15萬4000元，然而信上沒解釋原因，雖然威爾遜馬上採取行動暫緩繳付，但國稅局仍然將之列為追討類別。

國稅局要納稅人補稅函爆炸般成長，被歸類在「數學錯誤」的範疇；但事實不光只是算錯那麼簡單，反而是國稅局電腦處理報稅，查出五花八門的問題，而做出稅額調整，包括應繳稅額、退稅 過多或不足等。

稅法假定納稅人收到通知信後，若沒有在60天內回應，就等於認定更正的金額沒錯。

然而，今年逾千萬納稅人收到的「數學錯誤」通知信訊息並不完整，也不知錯在什麼地方，甚至連稅務專業人士都感到困惑。

隸屬於國稅局下的「全國納稅人權益促進」(National Taxpayer Advocate)負責人艾琳‧柯林斯(Erin Collins)指出，今年收到「數學錯誤」通知的人，超過80%都是領取「振興景氣退稅」( Recovery Rebate Credits)的人，所以今年算錯的通知函暴增不令稅務專業人士感到意外。

長期以來，國稅局的「數學錯誤」通知信晦莫如深早受詬病，儘管一直有維權人士頻頻提出這個問題，國會1970年代也提案要求國稅局簡化解決錯誤流程，以及說明錯誤所在，但很多繳稅通知到現在都沒有這樣做。

專業人士表示，明年國稅局將面對更多涉及「數學錯誤」的問題，因為除了抗疫刺激經濟計畫的援助外，還須檢查納稅人報稅時的兒童扺稅額。

他們指出，每當政府為應對危機採取措施，在稅務方面出現變化時，納稅人受影響最大，例如在2008年，國會為應對金融危機而制定「工作薪酬免稅額」(Making-Work-Pay Credit)後，國稅局就發出了1600多萬份「數學錯誤」通知。

國稅局發言人表示，國稅局會依據今年教訓，簡化2022年流程，其中包括會發信給納稅人，說明他們曾經收過哪些補助款項。