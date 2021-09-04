德州新法當限制墮胎範本 6共和黨執政州打算跟進

一名女子在最高法院門前抗議德州新墮胎法。(Getty Images)

早在德州 之前，幾個共和黨 執政州便曾推出限制墮胎 權的法令，只不過後來紛紛被聯邦法院擋下；如今德州「心跳法」做出近半世紀以來對婦女墮胎的最大限制，為共和黨執政州樹立可以依樣畫葫蘆的範本。

來自至少六州的共和黨州議員陸續表態指出，打算效法德州限制墮胎法案，在州議會提出類似提案，讓嘗試數年卻頻頻挫敗的限制墮胎權立法，終於有機會成功。

密西西比州共和黨籍州參議員麥克丹尼爾(Chris McDaniel)說，德州「心跳法」已通過最高法院考驗的關卡，絕對會考慮提出與德州新法並駕齊驅的法案，「南部絕大多數立場保守的州，看到最高法院駁回緊急上訴之後，都會覺得或許現在出現了再次推動限縮墮胎的機會。」

德州「心跳法」條文巧妙避開聯邦法院，允許德州居民將任何協助婦女墮胎的診所或民眾告上州立法院，就連開車載孕婦去墮胎的司機也包括在內，民眾提告如果勝訴，將可獲得最低1萬元的獎金；不過，州法條文並未指定州政府官員，根據「心跳法」查緝。

阿肯色、佛羅里達、印地安納、北達科他、南達科他等共和黨執政州，也有共和黨議員表示將推動類似法案，比照德州模式訂定透過公民訴訟條款(citizen-enforcement provision)。

最近幾年曾經參與多項反墮胎法案連署的共和黨籍印地安納州參議員麗茲‧布朗(Liz Brown)分析：「儘管會有持反墮胎立場的議員，但不見得有反墮胎的政府官員，願意從事執法層面的查緝工作。」

阿肯色州共和黨籍州參議員拉波特(Jason Rapert)2日在推特發文寫道，等到議會今秋復議時，計畫將依照德州「心跳法」提出限縮墮胎的提案；該州共和黨籍議員曾在2013年聯手推出類似「心跳法」的墮胎禁令，但遭到聯邦法院駁回，今年共和黨議員們再度闖關，同樣也被聯邦法院擋下。

反墮胎倡議組織「愛達荷家庭政策中心」(Idaho Family Policy Center)主席康薩提(Blaine Conzatti)說：「心跳法的策略確實奏效」。