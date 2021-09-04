德州墮胎禁令上路 保守派數10年布局 關鍵一役

德州實施最嚴的禁止墮胎法律，引發婦女權益團體抗議；圖為愛丁堡市日前的一場示威活動。(美聯社)

最高法院1日深夜裁定駁回挑戰德州「心跳法」墮胎 禁令的緊急上訴，等於是實現了多位共和黨籍總統、參議員及保守派倡議人士多年來鍥而不捨的追求目標：希望在最高法院樹立一個擁有多數決、穩固可靠的反墮胎判例。

對支持墮胎權的人來說，最高法院的裁決卻是夢魘成真；支持墮胎的倡議人士很早之前便提出警告，保守派正一步步積極運作，企圖掌握最高法院多數，然後一舉推翻墮胎權保障。

紐約時報分析，德州的實例證明保守派精心謀畫的策略奏效，過程當中需要保守派法律界充分配合，還要有白宮、國會參院以及參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的運籌帷幄，讓保守派大法官 任命案得以通過。

麥康諾對於大法官任命案向來極為關注，曾經在民主黨籍的歐巴馬總統任內擋下一項大法官提名 案，還在川普任期尾聲快馬加鞭護送大法官任命案過關；麥康諾一來一往的運作，全面反轉了最高法院意識型態的版圖，讓本周的最新發展成為可能，最高法院今秋還可能有機會對限制墮胎權做出更具體的裁定。

保守派倡議團體Susan B. Anthony List公關部副總監奎利(Mallory Quigley)表示：「我們的政治策略運作數十年後，如今終於到了關鍵時刻。」

奎利指出：「長久以來，我們的重點都是選出持反墮胎立場的總統，選出反墮胎的參議員，讓更多反墮胎候選人當選國會議員，好讓他們提名並通過反墮胎的最高法院大法官。」

如今最高法院的保守派大法官，當初在參院司法委員會的任命聽證會上，被問到1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)墮胎權指標判例時，都曾表示這是根深蒂固的判例，也是法律；不過，民主黨陣營始終抱持懷疑，從幾位被提名人的背景尋找立場可能偏頗的蛛絲馬跡。

「在任命聽證會上，我們都曾警告過。」參院司法委員會成員、民主黨康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)說：「我們拒絕相信那些大法官被提名人，聲稱他們將遵守先前判例的謊言。」