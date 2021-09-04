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人人可當吹哨者 德州檢舉墮胎勝訴拿1萬 首宗受矚目

記者顏伶如／綜合報導
德州墮胎新法允許民眾舉報非法墮胎的診所和醫生，勝訴可獲1萬元獎金，敗訴也不必承擔責任。(美聯社)
德州墮胎新法允許民眾舉報非法墮胎的診所和醫生，勝訴可獲1萬元獎金，敗訴也不必承擔責任。(美聯社)

前男友、鄰居、陌生人都可密告

被稱為「心跳法」的德州墮胎禁令1日上路後，任何州民均可針對為妊娠超過六周婦女提供墮胎協助的診所或民眾提告；前任男友、鄰居或素昧平生的陌生人都可在州立法院興訟，若勝訴將有1萬元獎金，若提告失敗卻不必承擔罰款；華盛頓郵報分析，德州新法實施後第一個案例由誰提告，備受矚目。

德州「心跳法」在最高法院駁回墮胎診所的緊急上訴後生效，華盛頓郵報指出，基本上墮胎診所都非常遵守新法，沒有為孕婦提供觸犯新法的墮胎手術；但反墮胎團體則密切注意從匿名檢舉管道獲得的線索，因為診所工作人員、借錢給親友墮胎、開車載婦女前往墮胎或與婦女討論是否墮胎的人，都有可能告密或成為被告。

德州墮胎診所未雨綢繆 先找律師

為了避免官司纏身，報導指出，德州墮胎診所近來紛紛忙著未雨綢繆，與律師團磋商「終有一天將會到來」的被告問題。

「完全婦女健康」(Whole Woman's Health)醫療系統醫師尼爾森(Joe Nelson)說，1日曾幫一名懷孕已逾六周的婦女看診，這名婦女在「心跳法」上路前便服了墮胎藥，但藥效失敗；尼爾森說，這名患者來就診時，新法已生效，若為這名婦女墮胎，將違法。

尼爾森說：「這名婦女不但被迫妊娠繼續，而且因為吃過墮胎藥的關係，成為具有高度危險的妊娠。」

反墮胎倡議組織 接受匿名投訴

大力推動「心跳法」反墮胎倡議組織「德州生命權」(Texas Right to Life)成立網路檢舉專區接受匿名投訴，並鼓勵民眾踴躍對觸犯新法的墮胎診所或平民提告；「德州生命權」法務主任西戈(John Seago)說，已經接獲幾起通報，但查證後都未能證實有墮胎診所違法。

吹哨者牟利 恐有前任挾怨報復

報導指出，法律專家分析，德州「心跳法」與聯邦「虛假申報法」(False Claims Act)精神有共同之處，同樣允許一般民眾扮演「吹哨者」(whistleblowers)，檢舉有違法嫌疑者；這些官司如果勝訴，政府將獲得以百萬元計數的罰金收入，「吹哨者」則可收到分紅，做為獎勵。

德州「心跳法」允許與墮胎當事人毫不相關的陌生人對墮胎診所或診所員工提告；相較之下，在聯邦法院架構下，一般民眾除非受到直接傷害或損失，否則並無提告基礎。

民主黨籍達拉斯郡(Dallas County )法官詹金斯(Clay Jenkins)預期，新法上路後許多反墮胎團體、與婦女有過節的前任男友，很快就會對協助墮胎的相關人士興訟，企圖讓被告的財務毀滅。

墮胎 德州 華盛頓郵報

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