德州下一步 擬限制藥物墮胎 懷孕7周以上禁用

一項限制藥物墮胎的法案已送到德州州長艾伯特桌上，等著他簽署成為法律；圖為一款常用的墮胎藥物RU-486。(美聯社)

繼全美最嚴苛墮胎 禁令—懷孕六周禁止墮胎的「心跳法案」1日在德州 正式生效，大幅削減德州墮胎醫療後，另一項限制藥物墮胎法案也已送到德州州長艾伯特(Greg Abbott)桌上，等著他簽署成為法律。

德州州議會本周通過的「參議會四號法案」(Senate Bill 4)，目的是限制民眾取得藥物流產墮胎；德州現准許在懷孕十周前取得流產藥物，此法案阻止醫生將流產藥物用於懷孕超過七周婦女身上，並禁止將這類藥物郵寄到德州。

研究生殖健康權利的古特馬赫研究所(Guttmacher Institute)指出，藥物流產通常涉及米非司酮(mifepristone)和米索前列醇(misoprostol)兩種藥物，是懷孕十周以內最常見流產方法。

FDA目前要求米非司酮須透過診所或醫生辦公室取得，不能只拿處方籤到藥店拿藥或以郵寄取得。拜登政府5月宣布將審查這些規定。

儘管艾伯特尚未簽署此法案，但這位共和黨 州長1日推文寫道，「沒有自由比生命本身更寶貴」、「德州將永遠捍衛生命權」。

「德州共和黨人的最終目的，就是要禁止所有墮胎。」民主黨眾議員唐娜‧霍華德(Donna Howard)說，他們設置了墮胎障礙，迫使診所關閉，愈來愈難墮胎，「對德州低收入者、有色人種婦女和居住在廣大農村地區的人來說，要獲得安全的墮胎醫療程序，尤其困難。」

婦產科醫生兼生殖健康醫師組織(Physicians for Reproductive Health)總裁兼執行長賈米拉‧裴瑞特(Jamila Perritt)表示，「我很氣德州現在可能面臨另一個醫學上不必要的限制；藥物流產與其他墮胎醫療方法一樣，在醫學上有很好的安全紀錄。」

美國婦產科醫師學會(American College of Obstetricians and Gynecologists)數據顯示，當親自或透過遠距醫療進行藥物流產時，出現併發症的可能性不到1%。

反墮胎團體「德州生命聯盟」(Texas Alliance for Life)執行主任波曼(Joe Pojman)則為該法案辯護說，這是必要法案，因為食品藥物管理局(FDA)有可能永久取消當面配藥的要求，「我們強烈支持該法案，也很高興它已獲通過，希望州長很快將其簽署為法律。」