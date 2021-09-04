德州墮胎禁令 最高法院摸黑放行 參院調查

德州婦女走上街頭，抗議禁止墮胎新法。(美聯社)

德州 禁止懷孕六周以上女性墮胎 的「心跳法」獲最高法院摸黑放行，拜登 總統3日痛批心跳法不僅「很不符美國價值」，還邀公民當糾察隊糾舉墮胎案，藉此來賺1萬元；而參院司法委員會3日也宣布將舉辦聽證會，了解最高法院為何愈來愈常用俗稱的「摸黑日程」(shadow docket)手段，簡速裁決重大案例。

拜登不同意「生命始於受孕」

華盛頓郵報報導，拜登雖是天主教徒，但不同意天主教「生命始於受孕」的說法；此外，拜登自稱是「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例的頭號支持者，他可能要求司法部利用現有法律，竭盡所能限制民眾當糾察隊，履行德州心跳法。

德州愛丁堡市婦女日前舉着支持墮胎的標語，到市政廳參加示威活動。(美聯社)

最高法院近來動用摸黑日程此一程序，來判決重大紛爭，如移民政策、聯邦禁驅令，又令德州幾乎完全禁止墮胎的新法毫髮無損過關。

參院司法委員會民主黨首席成員德賓(Dick Durbin)指出，最高法院運作時，必須以司法正直為最高考量，才能贏得大眾信任；德州讓婦女沒得選擇的法律，對全國民眾的憲法權利是毀滅性打擊，而最高法院竟容它得見天日，沒有透明性也沒公開審慎斷案。

最高院被指濫用摸黑日程

德賓指出，參院聽證會想了解大法官們有無事先飽覽書面簡報，或聆聽法學界言詞辯論；德賓表示，值此民眾對政府制度信心大為流失之際，司法委員會不僅要檢查最高院容許德州心跳法生效，對憲法帶來的打擊，還要了解保守派盤踞的最高法院，濫用摸黑日程手段。

雖說摸黑日程並不新鮮，但以往高院很少使用這種簡速裁決手段，對重大案件做出判決，但前總統川普執政以來，摸黑日程愈來愈常被動用；1日子夜將屆前，最高法院用此程序來祭出5-4票的裁決，拒絕受理墮胎業者的緊急要求，讓德州限制墮胎的心跳法過關。

該法目前成為全國最嚴格的墮胎法，禁止胎兒出現心跳、通常在懷孕六周那個時間點後施行墮胎手術；許多婦女在那時，甚至不知道已經懷孕。

德州9成墮胎 至少都已6周

專家表示，據估德州女性85%到90%接受墮胎手術時，懷孕至少都已六周，而且可預期違法的重擔，可能壓在青少女、有色族裔或居住在郊區的婦女身上；德州新法只為碰到緊急狀況而生命有虞的女性破例，而不管懷孕是否因強姦或亂倫所致。