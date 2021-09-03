德州嚴格墮胎新法上路 好萊塢名人紛發言砲轟

美國保守派陣營德州昨天起實施嚴格墮胎新法「心跳法」（heartbeat bill），禁止懷孕6週後墮胎，包括瑞絲薇絲朋、紅粉佳人等好萊塢明星和音樂人今天紛紛發言抨擊。示意圖／Ingimage

美國 保守派陣營德州 昨天起實施嚴格墮胎 新法「心跳法」（heartbeat bill），禁止懷孕6週後墮胎，包括瑞絲薇絲朋、紅粉佳人等好萊塢明星和音樂人今天紛紛發言抨擊。

法新社報導，許多女性在懷孕6週時甚至還不自知，而德州墮胎新法也適用於性侵或亂倫懷孕，唯一例外是對孕婦健康構成危險時。因此名人批評這是「致命心跳法」。

影集「慾望師奶」（Desperate Housewives）女星伊娃朗格利亞巴斯頓（Eva Longoria Baston）在推特（Twitter）發文表示：「道理很簡單，我們所有人應該要能夠對自己的健康和未來做決定。」

女演員暨製片人瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）也在推特發文附上「#別對我們身體下禁令」（#BansOffOurBodies）的主題標籤，她寫道：「我支持德州女性，她們擁有憲法賦予對自己健康和身體做決定的權利。」

歌手紅粉佳人（P!nk）則表示：「我和（德州的）人們團結一致。他們從今天開始，面臨了極端的6週墮胎禁令。這道禁令…將是全美禁令的藍圖，除非我們採取一些行動。」

美國聯邦最高法院1日在最後一刻駁回人權團體和人工流產診所為擋下德州新法所提出的緊急請求，引發名人排山倒海的抗議聲浪。美國有12個共和黨主政的州都曾通過類似墮胎法案，但全都在法院遭到阻擋。

伊娃朗格利亞巴斯頓在推文還寫道：「（德州）極端的墮胎禁令通過後，我們必須在各州今年內可能通過件數創紀錄的墮胎限令之前，為每個人的生殖自由奮戰。」

影音來源：世界新聞網