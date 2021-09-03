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柯瑞稱氣候非意識形態 王毅：合作不能脫離大環境

記者張文馨／華盛頓報導
美國氣候特使柯瑞與中國國務委員兼外交部長王毅視訊會面。(路透)
美國氣候特使柯瑞與中國國務委員兼外交部長王毅視訊會面。(路透)

美國氣候變遷總統特使柯瑞連續二日在中國天津以視訊會晤中國國務院副總理韓正等三位資深官員；中方要求美國停止視中國為威脅和對手，停止圍堵打壓，讓中美關係回歸正軌；柯瑞回應，氣候不是意識形態，不是黨派之爭，也不是地緣戰略武器。

柯瑞(John Kerry)也說，中方可以在氣候變遷議題上做得更多，例如減緩興建及資助燃煤電廠，但韓正並未正面答覆，僅重申中方為減少碳排的努力，並稱中美合作要以信任為前提。

柯瑞曾任歐巴馬政府國務卿，這是他出任氣候變遷特使後，第二次訪問中國。

華爾街日報報導，柯瑞表示，美國希望看到進一步高層對話，拜登願在適當時刻，進行真誠、合理和適當的對話。

美中正在磋商拜登與中國國家主席習近平的會晤，美方日前透露可能在今年10月的二十國集團(G20)會議的場邊舉行，柯瑞說，這取決於拜登和國務卿布林肯(Antony Blinken)。

柯瑞1日會晤中國國務委員兼外交部長王毅，2日分別會見中共中央外事辦主任楊潔篪與韓正，三人中以韓正位階最高，這也是韓正與柯瑞在半年內兩度會談。

本周的三場會面均透過視訊進行，柯瑞和中國氣候變化事務特使解振華則在天津面對面對談。

華爾街日報和紐約時報報導，柯瑞持續透過會談施壓北京，要求中方領導人宣布暫停資助國際燃煤計畫，且放緩在國內興建燃煤電廠。

新華社報導，韓正表示，應對氣候變化是中美合作的重要部分，必須以信任為前提，希望美方按照兩國元首對話精神，為雙方應對氣候變化合作創造良好氛圍。

楊潔篪批美國干涉中方內政、損害中方利益；王毅表示，中美氣候變化合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。

「解鈴還需繫鈴人，現在球在美方一邊，美方應停止將中國視為威脅和對手，停止滿世界圍堵打壓中國。」王毅表示，美國應採取實際行動改善中美關係，不能舊帳未了又添新帳。

柯瑞在會後舉行電話記者會說，會將中方意見帶回華府，他也告訴中方官員，美國正專注避免發生氣候變遷的最壞結果。

「我對他們的回答是，『嘿，氣候不是意識形態，不是黨派之爭，也不是地緣戰略的武器或工具，這是全球(而非雙邊)的挑戰。」柯瑞說，他和解振華都同意，在今年11月聯合國氣候變化大會(COP26)，討論溫室氣體減排議題之前再度會面。

拜登政府上任至今，柯瑞與解振華已經舉行18次會議，表明雙方都希望達成協議。

柯瑞 中國 美國

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