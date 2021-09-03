柯瑞稱氣候非意識形態 王毅：合作不能脫離大環境

美國氣候特使柯瑞與中國國務委員兼外交部長王毅視訊會面。(路透)

美國 氣候變遷總統特使柯瑞 連續二日在中國 天津以視訊會晤中國國務院副總理韓正等三位資深官員；中方要求美國停止視中國為威脅和對手，停止圍堵打壓，讓中美關係回歸正軌；柯瑞回應，氣候不是意識形態，不是黨派之爭，也不是地緣戰略武器。

柯瑞(John Kerry)也說，中方可以在氣候變遷議題上做得更多，例如減緩興建及資助燃煤電廠，但韓正並未正面答覆，僅重申中方為減少碳排的努力，並稱中美合作要以信任為前提。

柯瑞曾任歐巴馬政府國務卿，這是他出任氣候變遷特使後，第二次訪問中國。

華爾街日報報導，柯瑞表示，美國希望看到進一步高層對話，拜登願在適當時刻，進行真誠、合理和適當的對話。

美中正在磋商拜登與中國國家主席習近平的會晤，美方日前透露可能在今年10月的二十國集團(G20)會議的場邊舉行，柯瑞說，這取決於拜登和國務卿布林肯(Antony Blinken)。

柯瑞1日會晤中國國務委員兼外交部長王毅，2日分別會見中共中央外事辦主任楊潔篪與韓正，三人中以韓正位階最高，這也是韓正與柯瑞在半年內兩度會談。

本周的三場會面均透過視訊進行，柯瑞和中國氣候變化事務特使解振華則在天津面對面對談。

華爾街日報和紐約時報報導，柯瑞持續透過會談施壓北京，要求中方領導人宣布暫停資助國際燃煤計畫，且放緩在國內興建燃煤電廠。

新華社報導，韓正表示，應對氣候變化是中美合作的重要部分，必須以信任為前提，希望美方按照兩國元首對話精神，為雙方應對氣候變化合作創造良好氛圍。

楊潔篪批美國干涉中方內政、損害中方利益；王毅表示，中美氣候變化合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。

「解鈴還需繫鈴人，現在球在美方一邊，美方應停止將中國視為威脅和對手，停止滿世界圍堵打壓中國。」王毅表示，美國應採取實際行動改善中美關係，不能舊帳未了又添新帳。

柯瑞在會後舉行電話記者會說，會將中方意見帶回華府，他也告訴中方官員，美國正專注避免發生氣候變遷的最壞結果。

「我對他們的回答是，『嘿，氣候不是意識形態，不是黨派之爭，也不是地緣戰略的武器或工具，這是全球(而非雙邊)的挑戰。」柯瑞說，他和解振華都同意，在今年11月聯合國氣候變化大會(COP26)，討論溫室氣體減排議題之前再度會面。

拜登政府上任至今，柯瑞與解振華已經舉行18次會議，表明雙方都希望達成協議。