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補強針打不打 FDA邀外部專家討論

編譯洪毅／綜合2日電
患有免疫疾病的一名病人在紐約市接受第三針新冠疫苗注射。(美聯社)
患有免疫疾病的一名病人在紐約市接受第三針新冠疫苗注射。(美聯社)

食品暨藥物管理局(FDA)決定在17日舉行外部專家會議，討論接種新冠第三劑疫苗「補強針」議題；另一方面，許多疫情嚴峻的州現在疫苗接種量快速上升，一份研究還發現，全國逾八成16歲以上民眾可能對新冠病毒已有一定免疫力，顯示要達成「群體免疫」並非不可能。

過去一段時間以來，政府一直對外釋放補強針的消息，卻也引發干預公衛機關依標準程序行事的質疑，上月31日傳出兩名FDA負責疫苗的高級主管決定退休後更激化此事；華盛頓郵報引述消息人士報導，兩名主管確實對白宮干預FDA表示不滿，儘管不能確定這是否是他們退休的原因。

17日的外部專家會議對FDA的決策沒有約束力，但是會全程公開，與會人士包括反對補強針的費城兒童醫院疫苗專家歐非特(Paul Offit)等；歐菲特的立場是，目前的數據仍舊表明，疫苗依然具備防範疫情的效果。

耶魯大學公衛學院副教授施瓦茨(Jason Schwartz)表示，FDA仍然堅持遵守標準程序，召開會議是好事，但氣氛恐怕還是會很「尷尬」。

目前仍有眾多民眾不願接種疫苗，但是情勢有翻轉跡象，在一些疫情嚴峻的州，疫苗接種量都在快速上升；在疫情最嚴重的田納西州，過去一周的人均首次疫苗接種率為全國第六；染疫率第二高的阿拉巴馬州，過去一周的人均首次疫苗接種率則居全國之冠。

另一項由聯邦疾病防治中心(CDC)帶頭，分析全國140萬份捐血的血清樣本後發現，樣本中對新冠病毒有一定免疫力的比率不斷增加，從去年7月的3.5%，到12月為11.5%，而今年5月的數字則達到83.3%。

體內對新冠病毒有一定免疫力的民眾增加，表明疫苗接種展開後的成果，但同時也反映出真實的病例數可能被低估，全國3900萬確診病例可能只占真實數字的三分之一到一半；該報告還特別示警民眾不能大意，因為這是Delta變種病毒肆虐之前的數據。

疫苗 FDA 疫情

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