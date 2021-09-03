學生春假出遊 芝1大學158人確診 逾7成住宿舍

聯邦疾病防治中心(CDC )報告指出，芝加哥 一所大學的學生在今年春假出遊後，爆發158例新冠肺炎感染，其中多達72.2%的確診者住在學校宿舍；結果顯示，假期後回學校上課聚會仍存在一定風險。

接受訪問的140名染疫學生，63.6%表示曾到芝加哥以外的地區，足跡擴及七個國家與23個州，還有40.7%回報有過室內社交接觸，所幸沒有學生因染疫住院或死亡。

3月下旬的春假後，芝加哥衛生廳4月初得知學校爆發疫情，當時多數大學年紀的學生，尚未符合疫苗接種資格；有三名學生在感染前完全接種，超過66%染疫學生未接種，30.7%接種第一劑。

不過感染爆發前，學校已要求學生若確診必須回報，住宿舍的學生每周也需接受檢測 ，更勸導學生不在春假出遊，並且在檢測後再返校。

得知疫情爆發後，校方要求學生待在宿舍進行遠端上課，並且禁止聚會，但禁令在14天後解除；研究人員為104個病毒樣本進行基因定序，察覺多數感染的毒株並未在芝加哥地區擴散。

毒株的定序結果類似，代表可能來自單一感染源，而且與加州的毒株最為接近；染疫學生中，有八人曾前往加州。

報告結論指出：「結果顯示大量學生在休假時旅遊，學校恢復上課後，參與室內社交聚會，可能導致校園內大規模感染。」

基於研究，CDC建議大學鼓勵學生接種，勸導未接種的學生不該旅行，並且在假期過後，讓未接種的學生接受檢測；此外，也依照社區傳染的程度，適時鼓勵學生戴口罩和接受檢測。

不過CDC也表示，由於部分染疫學生不願接受訪問，資料可能不齊全；校方僅要求住宿舍的學生必須接受檢測，因此較難掌握住在校外的學生狀況。