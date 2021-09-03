我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

學生春假出遊 芝1大學158人確診 逾7成住宿舍

編譯林育正／綜合2日電

聯邦疾病防治中心(CDC)報告指出，芝加哥一所大學的學生在今年春假出遊後，爆發158例新冠肺炎感染，其中多達72.2%的確診者住在學校宿舍；結果顯示，假期後回學校上課聚會仍存在一定風險。

接受訪問的140名染疫學生，63.6%表示曾到芝加哥以外的地區，足跡擴及七個國家與23個州，還有40.7%回報有過室內社交接觸，所幸沒有學生因染疫住院或死亡。

3月下旬的春假後，芝加哥衛生廳4月初得知學校爆發疫情，當時多數大學年紀的學生，尚未符合疫苗接種資格；有三名學生在感染前完全接種，超過66%染疫學生未接種，30.7%接種第一劑。

不過感染爆發前，學校已要求學生若確診必須回報，住宿舍的學生每周也需接受檢測，更勸導學生不在春假出遊，並且在檢測後再返校。

得知疫情爆發後，校方要求學生待在宿舍進行遠端上課，並且禁止聚會，但禁令在14天後解除；研究人員為104個病毒樣本進行基因定序，察覺多數感染的毒株並未在芝加哥地區擴散。

毒株的定序結果類似，代表可能來自單一感染源，而且與加州的毒株最為接近；染疫學生中，有八人曾前往加州。

報告結論指出：「結果顯示大量學生在休假時旅遊，學校恢復上課後，參與室內社交聚會，可能導致校園內大規模感染。」

基於研究，CDC建議大學鼓勵學生接種，勸導未接種的學生不該旅行，並且在假期過後，讓未接種的學生接受檢測；此外，也依照社區傳染的程度，適時鼓勵學生戴口罩和接受檢測。

不過CDC也表示，由於部分染疫學生不願接受訪問，資料可能不齊全；校方僅要求住宿舍的學生必須接受檢測，因此較難掌握住在校外的學生狀況。

檢測 芝加哥 CDC

上一則

補強針打不打 FDA邀外部專家討論

下一則

波洛西揚言立法保護墮胎權 眾院將投票 參院難過關

延伸閱讀

全美陸續開學 兒童染疫激增 1周多20.4萬例

全美陸續開學 兒童染疫激增 1周多20.4萬例
美8月死於新冠人數為7月3倍 接種率低地區加護病房爆滿

美8月死於新冠人數為7月3倍 接種率低地區加護病房爆滿
實境節目主持人羅根 坦承染疫後自行服用伊維菌素

實境節目主持人羅根 坦承染疫後自行服用伊維菌素
THE排名 港首次4大學躋身全球百大 港大升至30新高

THE排名 港首次4大學躋身全球百大 港大升至30新高

熱門新聞

圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
拜登總統上任不到一年，爆發最大國安外交危機，考驗他的領導能力與危機處理能力。圖為拜登總統26日就阿富汗局勢發表談話後離開講台。(美聯社)

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

2021-08-29 14:05
喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍死亡、15人受傷，至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷。圖為受傷女子前往醫院救援。（Getty Images）

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

2021-08-27 15:05
最高法院26日裁定，拜登政府不得再將禁止逼遷令延長到10月3日。圖為維權人士本月初在紐約示威，呼籲高院作出有利租客的裁定。(美聯社)

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

2021-08-26 22:24

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重