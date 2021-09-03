我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

全美各地陸續開學 兒童染疫激增 1周多20.4萬例

編譯林梅婕／綜合2日電
全美各地陸續開學，兒童染疫病例大增。圖為馬里蘭州巴爾的摩一所小學開學。(美聯社)
全美各地陸續開學，兒童染疫病例大增。圖為馬里蘭州巴爾的摩一所小學開學。(美聯社)

自全美中小學陸續開學後，感染新冠肺炎的兒童人數不斷上升，僅上周就新增20萬4000例，比起7月底最後一周的3萬8000人，成長劇烈；美國小兒科學會(AAP)的統計也指出，截至8月26日當周，兒童感染案例的占比達22.4%，專家也因此強烈呼籲學校應確實執行戴口罩的政策。

AAP表示，雖然兒童染疫的人數在今年夏初開始趨緩，但過去一個月來卻增加五倍之多。

疫情爆發以來，兒童累積的確診案例占比為14.8%，但上周的兒童感染率已遠大於疫情間的平均值；整體來說，全美已累積480萬名兒童感染過新冠肺炎。

除了本土49州，該學會還蒐集分析了紐約市、波多黎各和關島的新冠肺炎統計數據，截至8月26日兒童的感染率為每10萬人有6374例確診；有20個州的比率達到每10萬人8000例以上，而田納西、南卡羅來納、羅德島、北達科他、阿肯色和密西西比等州的兒童確診比率最高。

此外，該協會的調查數據也顯示，8月5日至26日這三個周之內共有超過50萬名兒童確診感染新冠肺炎；6月下旬期間每周僅新增8500例，但8月19至26日這周就至少有20萬3962人確診。

不過聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)強調，目前激增的是確診案例的數量，而非住院人數。

由於12歲以下兒童尚未開放新冠疫苗接種，CDC呼籲校園應實施多種防疫政策，包括保持社交距離、定期篩檢、勤洗手和戴口罩等，瓦倫斯基說：「我可以告訴你們，目前我們觀察到疫情惡化最嚴重的幾個地方，都沒有如實遵防疫政策。」

喬治華盛頓大學(GWU)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)也說：「病毒已在這些還未接種疫苗的兒童間蔓延開來，所以校園執行口罩政策尤為重要，因為他們沒有任何保護力，只能坐以待斃。」

新冠肺炎 疫情 口罩

上一則

紐約暴雨／法拉盛華裔一家三口困地下室 溺斃

下一則

自然＋人為因素 艾妲離登陸點千哩 雨勢仍驚人

延伸閱讀

全美陸續開學 兒童染疫激增 1周多20.4萬例

全美陸續開學 兒童染疫激增 1周多20.4萬例
中國首家港澳子弟學校 開學第一課：我的家在中國

中國首家港澳子弟學校 開學第一課：我的家在中國
美8月死於新冠人數為7月3倍 接種率低地區加護病房爆滿

美8月死於新冠人數為7月3倍 接種率低地區加護病房爆滿
實境節目主持人羅根 坦承染疫後自行服用伊維菌素

實境節目主持人羅根 坦承染疫後自行服用伊維菌素

熱門新聞

圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
拜登總統上任不到一年，爆發最大國安外交危機，考驗他的領導能力與危機處理能力。圖為拜登總統26日就阿富汗局勢發表談話後離開講台。(美聯社)

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

2021-08-29 14:05
喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍死亡、15人受傷，至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷。圖為受傷女子前往醫院救援。（Getty Images）

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

2021-08-27 15:05
最高法院26日裁定，拜登政府不得再將禁止逼遷令延長到10月3日。圖為維權人士本月初在紐約示威，呼籲高院作出有利租客的裁定。(美聯社)

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

2021-08-26 22:24

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重