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美駐越使館覓妥新址 距台代表處50步之遙

中央社／河內2日專電
圖片左側圍著鐵皮處即為美國駐越南大使館位於河內市紙橋區的新址，與照片右側中華民國駐越南代表處所在的PVI大樓在同一條路上，兩館處隔街相望。中央社
圖片左側圍著鐵皮處即為美國駐越南大使館位於河內市紙橋區的新址，與照片右側中華民國駐越南代表處所在的PVI大樓在同一條路上，兩館處隔街相望。中央社

美國副總統賀錦麗日前到訪越南見證美國大使館新館土地租賃簽約，這棟位於河內市紙橋區的新館計畫斥資12億美元打造，且剛好在中華民國駐越南代表處的斜對面，走路僅50步。

賀錦麗（Kamala Harris）8月24日抵達越南訪問3天，8月25日上午與越南政府首長會見後，下午即出席參加美國駐越南大使館新館的土地租賃簽約儀式，見證越美雙方簽下99年的租約。

綜合越南媒體報導，美國駐越南大使館新址位於河內市紙橋區（Cau Giay）的范文白（Pham Van Bach）路上，占地3.2公頃、預算12億美元，設計靈感來自越南知名景點下龍灣。

中華民國駐越南代表處1992年11月在河內市設處，之後歷經2次遷址，並於2018年年中遷至位於范文白路上的PVI大樓裡。

越南與美國在1995年建交，美國駐越南大使館於當年8月6日正式成立，越美在2019年就美國大使館新址達成協議，河內市政府今年初批准將土地租給美國，並於賀錦麗到訪時簽約。

美國大使館新館就這樣成為駐越南代表處的「鄰居」，兩館處剛好隔街相望，直線距離只要50步。

目前美國駐越南大使館新館仍未舉行動土儀式，不過這塊過去雜草叢生、垃圾堆積成山並被部分民間單位拿來當停車場的空地在賀錦麗到訪前已陸續清理完畢，原先停放在裡面的車輛也都移到空地外。

紙橋區被視為河內市的新興區，區內有許多商辦和國立大學，包括河內國家大學、河內師範大學等，此外總樓數72層的越南第二高樓、河內市第一高樓京南河內地標大廈（Keangnam Hanoi Landmark Tower）也坐落在紙橋區。

公開資料顯示，目前約80個國家在越南設立大使館、代表處。這些館處所在地一定程度講述著越南的外交史，例如與越南同屬社會主義陣營的古巴、中國、寮國、北韓等因與越南交往較早，館址靠近河內市的老城區。

越南 美國 大使館

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