我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

美8月死於新冠人數為7月3倍 接種率低地區加護病房爆滿

編譯林梅婕／綜合1日電
新冠變種病毒在美國肆虐，各地病例激增。圖為路易斯安納州一所醫學中心的急診室人員全體動員。(美聯社)
新冠變種病毒在美國肆虐，各地病例激增。圖為路易斯安納州一所醫學中心的急診室人員全體動員。(美聯社)

Delta變種病毒肆虐使全美新冠疫情持續升溫，8月新增確診422萬例，成為疫情以來第四糟月份；8月染疫病歿也高達2萬6805人，比7月逾三倍，僅8月最後一周死亡人數即超過7月全月；在疫苗階接種偏低地區，包括阿拉巴馬、喬治亞、佛州和德州染疫住院率幾近額滿，占用率達九成以上。

據今日美國(USA TODAY)調查數據，全美新冠肺炎死亡率已達到平均每分鐘又五秒一人染疫病歿；另外，每分鐘就有111人確診，等同於約每兩秒有一人感染；與7月最後一周相比，8月確診案例成長超過105%、死亡人數則增加逾過268%。

佛州8月4900人染疫病歿，紐約時報統計也指該州過去一周單日染疫住院人數已超過1萬6000人，兩者都突破疫情爆發以來的最高紀錄。

本月確診案例新增最多地區包括阿拉巴馬、夏威夷、路易斯安納、密西西比、俄勒岡、華盛頓、佛州及美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)；另外，關島及波多黎各也被聯邦政府列入「新冠肺炎高風險」地區，呼籲民眾避免到這些地區旅行。

最近一波確診激增的情勢使得醫療院所再次被新冠肺炎的患者淹沒，又面臨氧氣供不應求的問題；不過醫療系統負荷暴增的地區大多為新冠疫苗覆蓋率低的州，衛生部31日的數據顯示，阿拉巴馬、喬州、佛州和德州的加護病房床位占用率都超過90%。

阿拉巴馬醫院協會31日透過媒體表示，情況恐怕比想像的還糟，目前共有1621名患者需接受加護病房治療，卻只有1537個床位可用，迫使患者只能集中在急診室或醫院走道上；該協會主席威廉姆森(Don Williamson)說：「我想未來幾天情況還會更糟。」

聯邦疾病防治中心(CDC)上周表示，未接種新冠疫苗者染疫住院的機率為已接種者的29倍；紐時的數據顯示，上周平均每日超過10萬人染疫住院，自今年2月以來未曾如此之高。

佛州 疫情 疫苗

上一則

墮胎權下一個戰場 密州要求推翻「羅訴韋德」判例

下一則

加州27中學生滯留阿富汗 沙加緬度郡學區：聯絡不上

延伸閱讀

美8月新增確診422萬例 病亡人數是7月的三倍

美8月新增確診422萬例 病亡人數是7月的三倍
英國研究：1/7染疫孩童出現新冠長期症狀

英國研究：1/7染疫孩童出現新冠長期症狀
世說新聞／返校華童染疫 家長為「心頭肉」舉牌抗議

世說新聞／返校華童染疫 家長為「心頭肉」舉牌抗議
兩名老師染疫身亡 德州一學區緊急關閉校園

兩名老師染疫身亡 德州一學區緊急關閉校園

熱門新聞

圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
拜登總統上任不到一年，爆發最大國安外交危機，考驗他的領導能力與危機處理能力。圖為拜登總統26日就阿富汗局勢發表談話後離開講台。(美聯社)

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

2021-08-29 14:05
喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍死亡、15人受傷，至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷。圖為受傷女子前往醫院救援。（Getty Images）

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

2021-08-27 15:05
最高法院26日裁定，拜登政府不得再將禁止逼遷令延長到10月3日。圖為維權人士本月初在紐約示威，呼籲高院作出有利租客的裁定。(美聯社)

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

2021-08-26 22:24

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎