數據不足 政府硬推補強針 食藥局2官員辭職

拜登政府強推新冠疫苗補強針，本月份開始大規模接種。(Getty Images)

拜登政府力推在9月下旬開始施打補強針，也試圖讓疫苗 接種年齡下修，不過此時卻有兩名聯邦食品暨藥物管理局(FDA )的疫苗監管官員退休和離職；這也讓外界聯想，政府在FDA核准補強針前有施壓以及預設立場之嫌。

FDA生物評估與研究中心(CBER)疫苗研究與審查辦公室主任瑪莉安•古柏(Marion Gruber)，將在10月30日退休；辦公室副主任克勞斯(Philip Krause)則預計11月離任。

對外的電郵中，CBER主任馬克斯(Peter Marks)感謝古柏在授權與核准新冠疫苗工作上的領導，並稱克勞斯在與世界各地衛生單位互動過程中，扮演關鍵角色。不過據傳兩人的離開讓高層措手不及。

電郵中未提到古柏與克勞斯離開的原因，而兩人的離職也讓外界質疑，是否將影響FDA對抗新冠肺炎疫情的工作。

未來幾個月，FDA將評估和批准為12歲以下孩童注射疫苗。先前政府宣布自9月20日當周開始，將為接種兩劑輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗超過八個月的民眾施打補強針；然而，計畫仍待FDA和聯邦疾病防治中心(CDC )授權。

但有消息人士向有線電視新聞網(CNN)透露，FDA內部對疫苗的相關工作已感到滿滿挫折；此外也有傳言指出，CDC與顧問委員會與FDA在疫苗上發生衝突。

雖然拜登幕僚強調，補強針計畫完全遵照FDA和CDC的決策，不過最大的問題是，拜登政府在所有數據被審慎檢視前，就已自行搶先斷定FDA的將核准補強針，使多名衛生官員感到困惑。

不過白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，決策為檢視所有資料的結果；他表示：「我們非常明確，計畫將依照FDA的獨立評估，以及CDC外部專家小組，建議施打補強針。」