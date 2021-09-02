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世衛：新變種病毒Mu恐抗疫苗 已在美歐出現

編譯林育正／綜合1日電
新冠變種病毒在美國肆虐，各地病例激增。圖為俄勒岡州一所醫院動用全部急診資源。(美聯社)
新冠變種病毒在美國肆虐，各地病例激增。圖為俄勒岡州一所醫院動用全部急診資源。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)警告，最早在1月發現於哥倫比亞的Mu變種病毒已出現在美國和歐洲，可能突破疫苗保護。

「B.1.621」Mu變種病毒已傳染至超過40個國家，感染人數已突破4600例，其中有近2000例出現在美國，已遍布49個州；全美被Mu變種病毒侵襲最嚴重地區，為與南美洲往來較為頻繁的佛羅里達州邁阿密。常見症況除了發燒與味覺改變外，也會出現持續咳嗽。

WHO表示，Mu變種可能對疫苗有更強的抗藥性。也有專家擔心，Mu可能更具傳染力；目前WHO將Mu列為全球第五個「需留意變異株」(variant of interest)，但也表示需要更多實驗確定其特性。

WHO報告指出：「自從2021年1月在哥倫比亞發現，出現零星Mu變種確診案例，但在南美洲和歐洲出現規模較大的感染。雖然Mu變種在全球疫情中造成的案例不及0.1，但在哥倫比亞占39%，厄瓜多占13%，仍持續增加中。我們將持續追蹤Mu變種，特別是和Delta變種的同時傳播。」

Mu變種存在「E484K」變異，能幫助病毒逃過抗體，此外也有「N501Y」變異，使其更容易傳播。

目前在美國Delta變種造成的確診案例已有減少趨勢，但Mu變種可能成為必須關注的新問題；目前科學家也加快動作，觀察Mu變種是否比Delta變種具有更強的傳染力，或造成重症。

英格蘭公共衛生署7月報告指出，感染Mu變種的患者大多數為20多歲的年輕人，部分確診案例已接種一劑或兩劑疫苗。

目前義大利有研究指出，輝瑞(Pfizer)疫苗對Mu變種的保護力有減弱的跡象，因此未來可能升級至「高關注變異株」(Variants of Concern)。

疫苗 WHO 美國

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