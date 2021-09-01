想逞英雄？美媒揭眾議員打算雇直升機闖阿富汗救人

美國共和黨籍聯邦眾議員穆林（圖）被揭露8月30日打電話給美國駐塔吉克大使，指他需要協助運送大量現金進到塔吉克，更稱他正要前往鄰國阿富汗，準備營救5名美國公民。路透

華盛頓郵報披露，美國共和黨籍聯邦眾議員穆林（Markwayne Mullin）8月30日打電話給美國駐塔吉克大使，提出一個不尋常的緊急請求，指他需要協助運送大量現金進到塔吉克，更稱他正要前往鄰國阿富汗 ，準備營救5名美國公民 。

據消息人士向記者透露，穆林向使館聲稱他要救出困在阿富汗的1位女性和她的4名小孩，計畫為此雇用一架直升機，並指自己計畫在接下來的幾個小時內，就會從喬治亞首都提比里斯（Tblisi, Georgia）飛進塔吉克首都杜尚別（Dushanbe），需要大使的協助。

據悉，塔吉克使館官員回答「不行」，直指他們不能協助他繞過塔吉克的法律，還要進入全地球最危險的地方之一，穆林則為之勃然大怒，出言威脅波默斯海姆大使（John Mark Pommersheim）和使館工作人員，並要求知道正跟他交談的職員姓名。

根據報導，儘管之前曾發生莫爾頓（Seth Moulton）與邁爾（Peter Meijer）兩位眾議員擅自飛往阿富汗首都喀布爾 ，進行不到24小時的旋風式現地訪查，但兩人都是退伍軍人出身，穆林則沒有在美軍服役的經歷，這起事件也是他在近期第二次嘗試前進阿富汗以進行未經授權的撤離行動。據指出，穆林上周前往希臘與請求五角大廈准許他訪問阿富汗首都喀布爾，並遭到國防部的回絕。

至8月31日晚間，美方官員稱他們不確定穆林的下落。在華郵刊出報導後，穆林的發言人布蘭福德（Meredith Blanford）發出聲明，指穆林「一直且目前是安然無恙」，同時婉拒進一步評論。