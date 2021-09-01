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3因素影響…不願打疫苗民眾降至23% 創新低

編譯柯立偉╱綜合31日電
越來越多州準備核發疫苗接種護照，以增加接種人數，保障安全。但仍有許多人反對強制接種疫苗，在街頭抗議。圖為加州聖塔摩尼卡市的民眾抗議強制接種疫苗。(Getty Images)
越來越多州準備核發疫苗接種護照，以增加接種人數，保障安全。但仍有許多人反對強制接種疫苗，在街頭抗議。圖為加州聖塔摩尼卡市的民眾抗議強制接種疫苗。(Getty Images)

政治新聞網站Axios與艾普索斯(Ipsos)民調公司共同執行的一項調查顯示，現在全美堅稱自己「絕對不會」或「不太可能」接種新冠疫苗的人數已顯著下降，從3月初的34%降到8月中的23%。

民調指出，讓民眾對於疫苗的疑慮下降，主要受三個因素影響。第一，Delta變種病毒病例飆增，且比起過去的Alpha變種病毒有更高的概率突破疫苗保護；第二，學校恢復實體授課；第三，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已針對輝瑞(Pfizer)疫苗完整授權，民眾對輝瑞的疑慮因此下降。

由於現在的疫情發展又再度衝上高峰，有50%的受訪民眾表示，已恢復過去如保持社交距離、盡量少出門的防疫措施，但其中只有12%受訪者取消旅行計畫。

而12年級以下學童，不論是否有疫苗接種資格，共有68%受訪家長表示已讓孩子接種疫苗，或是「只要孩子的年齡層獲得接種許可就會施打疫苗」；比起7月中旬56%的比率有明顯的增長，升幅逾一成。另堅決反對自己孩子施打疫苗的占比只有6%，創下本項民調實施以來的新低。

此外，約有19%受訪者表示，其雇主要求員工接種後才能回辦公室上班，比起8月初的16%有微幅增長；民調執筆人楊格(Cliff Young)在分析報告中寫道：「現在許多企業行號、政府機關及學校漸漸開始實施疫苗強制令，迫使不願意接種的民眾必須處理這個問題，這也是疫苗接種率上升的另一個原因。」

疫苗 民調 變種病毒

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