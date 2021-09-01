我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

CDC：全美100萬人已打補強針 未接種者長周末別出遊

編譯柯立偉╱綜合31日電
CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基。(路透)
CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)指出，自從食品暨藥物管理局(FDA)8月12日批准免疫力較低族群施打新冠疫苗第三劑補強針後，全美目前已共有95萬9000名已完整接種輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)雙劑疫苗或單劑嬌生(J&J)的人，接種補強針。

「免疫力低下族群」係指癌症、HIV及曾經接受過器官移植的患者，由於這群人在完整接種雙劑疫苗後，仍未在體內產生足夠的抗體對抗新冠病毒，因此需要補強針加強抗原濃度；不過，CDC表示，目前沒有相關統計數據顯示已接種第三劑的民眾是不是真的都符合「免疫力低下族群」的定義。

此外，CDC公布的此一數據，僅是8月12日在FDA開放補強針後所做的統計，不包含過去民眾自行加打的第三劑補強針，若把這群人也列入計算，全美已施打第三劑的人數可能已突破200萬人。

至於開放一般民眾施打第三劑補強針的時程，聯邦政府雖尚未公布確切日期，但拜登總統已表示如果近期CDC與FDA均予核准，政府有能力在本月20日以前將大量疫苗配送至全美各地。

然而，關於一般民眾究竟有沒有接種第三劑的必要，專家仍有歧見；CDC預防接種諮詢委員會8月30日的內部會議中，就有專家表示目前關於第三劑的研究資料還相當有限，不應倉促實施。

雖然美國已在討論接種補強針的必要性，但包括尚不符合接種資格的兒童在內，全美仍有約40%的人口尚未接種第一劑疫苗，顯然是染疫的高風險族群；因此，瓦倫斯基呼籲尚未接種的民眾，不要在本周末的勞工節連假中出遊。

CDC：接種者與未接種者接觸 最好在戶外

瓦倫斯基8月31日在白宮的新冠簡報會上表示：「考量到當下疫情的發展狀況，即便是已完整接種雙劑疫苗的民眾都要戴口罩才安全，因此我們建議未接種疫苗的人務必評估出遊的風險，不要出門旅遊。」

此外，瓦倫斯基也再度重申口罩不是永久措施，但現階段而言是保障健康的重要工具；她指出，由於近來的確診病患，都是因為在「室內空間」接觸「未接種疫苗的人」而染疫，因此呼籲民眾和「接種過疫苗的親友在戶外從事活動」，以盡可能降低感染風險。

疫苗 CDC 免疫力

上一則

維州認司法不公 被控強暴白人女子處死7非裔獲特赦

下一則

神學士重申和平安全 聯國：阿富汗人道危機將開始

延伸閱讀

研究：接種莫德納疫苗產生的抗體 是BNT兩倍多

研究：接種莫德納疫苗產生的抗體 是BNT兩倍多
聖伯納汀諾縣感染病例減少 但仍有超過26%在ICU

聖伯納汀諾縣感染病例減少 但仍有超過26%在ICU
BNT將抵台 開放18-22歲 中壯年落空嘆：變疫苗孤兒

BNT將抵台 開放18-22歲 中壯年落空嘆：變疫苗孤兒
懷孕24周感染新冠 未接種致病危 官方稱疫苗對孕婦無害

懷孕24周感染新冠 未接種致病危 官方稱疫苗對孕婦無害

熱門新聞

圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06
喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍死亡、15人受傷，至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷。圖為受傷女子前往醫院救援。（Getty Images）

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

2021-08-27 15:05
拜登總統上任不到一年，爆發最大國安外交危機，考驗他的領導能力與危機處理能力。圖為拜登總統26日就阿富汗局勢發表談話後離開講台。(美聯社)

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

2021-08-29 14:05
最高法院26日裁定，拜登政府不得再將禁止逼遷令延長到10月3日。圖為維權人士本月初在紐約示威，呼籲高院作出有利租客的裁定。(美聯社)

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

2021-08-26 22:24

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片