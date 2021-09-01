CDC：全美100萬人已打補強針 未接種者長周末別出遊

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC )主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)指出，自從食品暨藥物管理局(FDA)8月12日批准免疫力 較低族群施打新冠疫苗 第三劑補強針後，全美目前已共有95萬9000名已完整接種輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)雙劑疫苗或單劑嬌生(J&J)的人，接種補強針。

「免疫力低下族群」係指癌症、HIV及曾經接受過器官移植的患者，由於這群人在完整接種雙劑疫苗後，仍未在體內產生足夠的抗體對抗新冠病毒，因此需要補強針加強抗原濃度；不過，CDC表示，目前沒有相關統計數據顯示已接種第三劑的民眾是不是真的都符合「免疫力低下族群」的定義。

此外，CDC公布的此一數據，僅是8月12日在FDA開放補強針後所做的統計，不包含過去民眾自行加打的第三劑補強針，若把這群人也列入計算，全美已施打第三劑的人數可能已突破200萬人。

至於開放一般民眾施打第三劑補強針的時程，聯邦政府雖尚未公布確切日期，但拜登總統已表示如果近期CDC與FDA均予核准，政府有能力在本月20日以前將大量疫苗配送至全美各地。

然而，關於一般民眾究竟有沒有接種第三劑的必要，專家仍有歧見；CDC預防接種諮詢委員會8月30日的內部會議中，就有專家表示目前關於第三劑的研究資料還相當有限，不應倉促實施。

雖然美國已在討論接種補強針的必要性，但包括尚不符合接種資格的兒童在內，全美仍有約40%的人口尚未接種第一劑疫苗，顯然是染疫的高風險族群；因此，瓦倫斯基呼籲尚未接種的民眾，不要在本周末的勞工節連假中出遊。

CDC：接種者與未接種者接觸 最好在戶外

瓦倫斯基8月31日在白宮的新冠簡報會上表示：「考量到當下疫情的發展狀況，即便是已完整接種雙劑疫苗的民眾都要戴口罩才安全，因此我們建議未接種疫苗的人務必評估出遊的風險，不要出門旅遊。」

此外，瓦倫斯基也再度重申口罩不是永久措施，但現階段而言是保障健康的重要工具；她指出，由於近來的確診病患，都是因為在「室內空間」接觸「未接種疫苗的人」而染疫，因此呼籲民眾和「接種過疫苗的親友在戶外從事活動」，以盡可能降低感染風險。