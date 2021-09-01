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不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

編譯洪毅╱綜合31日電
越來越多州準備核發疫苗接種護照，以增加接種人數，保障安全。圖為紐約州府核發的疫苗接種證明。(Getty Images)
越來越多州準備核發疫苗接種護照，以增加接種人數，保障安全。圖為紐約州府核發的疫苗接種證明。(Getty Images)

雖然聯邦政府無意發行全國統一、類似「疫苗護照」的新冠疫苗接種證明，不過網路政治媒體POLITICO報導，可能有接近十個州有意聯合發布類似的文件，成為全國實質性的標準。

對於疫苗護照，拜登政府春季時曾表示，願意與私部門合作，建立全國性的範本，但是聯邦政府不會發布有關證明，或存儲任何疫苗接種資料。

而加州、路易斯安納、紐約州等地方政府已經開始採用由疫苗證書倡議(Vaccination Credential Initiative)推出的「智慧健康卡」(SMART Health Card)，這是由蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、馬友診所(Mayo Clinic)的數位接種證明。

消息人士表示，現在全國至少有六個州有興趣採用SMART的接種紀錄；報導指出，如果全國足夠多的州採取這個方案，將成為「實質上」的全國疫苗接種證明標準，而毋需聯邦政府出手。

隱私保障、偽造問題 「疫苗護照」仍有隱憂

但是仍有許多問題待克服，首先，亞利桑納、佛州、喬治亞、德州等已經明文禁止使用疫苗護照；其次，自從疫苗護照的構想推出以來，民眾隱私保障的問題就一直揮之不去。

這兩點是拜登政府不推行全國接種證明的主要原因；健康創新聯盟(Health Innovation Alliance)執董懷特(Joel White)就說，此議題的政治色彩太重。

儘管疫苗接種證明存在爭議，不過隨著疫情再度升溫，需要看疫苗接種卡的機構愈來愈多；但是接種卡不是證明，無法透過如QR碼等驗證身分，易於偽造。

更糟的是，偽造疫苗卡可能造成民眾對疫苗的信心下降；美國公共健康協會(American Public Health Association)執董班傑明(Georges Benjamin)表示，如果持假疫苗卡造成群聚感染，對外傳出的謠言肯定是「病毒突破疫苗保護」。

此外，如果各州、各商業或學術機構各行其事，使用不同的接種證明平台，可能導致資訊流通不便，影響全國商旅往來，其程度甚至可能及於州內各城市之間的往返；而且這些平台若不受政府監管，其可靠性將成為問題。

疫苗 聯邦政府 拜登

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