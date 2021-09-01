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確診暴增 南部5州加護病房空床只剩1成

記者顏伶如╱綜合報導
變種Delta病毒持續在未接種者人群中擴散，阿拉巴馬州等多州的收容新冠重症的加護病房已不敷使用。圖為在佛州臨時搭建的新冠病房。(Getty Image)
變種Delta病毒持續在未接種者人群中擴散，阿拉巴馬州等多州的收容新冠重症的加護病房已不敷使用。圖為在佛州臨時搭建的新冠病房。(Getty Image)

染疫病患大量住院，全美醫療系統幾乎快被壓垮；衛生部最新統計顯示，全美至少五州的加護病房(ICU)空床率只剩不到10%，包括阿拉巴馬、喬治亞、德州、佛羅里達和阿肯色州。

以喬治亞州為例，醫療集團「東北喬治亞健康系統」(Northeast Georgia Health Systems)執行長卡蘿‧布瑞爾(Carol Burrell)指出，8月30日上午統計顯示總共收治287名染疫患者，人數創下今年1月以來的新高；她說：「重點是我們醫院已經住滿了。」

布瑞爾說：「我們正想辦法在走廊、等候區、會議室增設床位。現在到我們的急診室及緊急醫護門診中心(urgent care centers)求診的病患人數，都是疫情出現以來最高的。」

有線電視新聞網(CNN)報導，疫情升溫之際，全美各地醫院負荷隨之增加，但美國南部狀況尤甚，因為疫苗接種率跟其他地區相比，始終落後；另外，許多醫院現在還有氧氣短缺的問題。

聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗諮詢委員會成員戴里(Matthew F. Daley)指出，如今未接種疫苗民眾染疫住院的機率，是已打疫苗民眾的16倍。

戴里說：「由此可以清楚看出，目前疫情惡化確實是沒打疫苗所導致，而非疫苗無效。」

CNN報導，衛生專家特別關注的發展為，隨著各地學校紛紛開學，校園當中可能出現越來越多確診案例，許多學區新學期才剛開學，就有數千名學生必須隔離。

佛州規模最大的15個學區，自從開學以來，至少有2萬1869名學生及4481教職人員新冠病毒檢測呈現陽性；至少4萬5024名學生及教職人員因為可能曝露於病毒底下必須隔離，隔離人數較8月26日增加了62%。

新學期才開學兩周，如今德州福和市獨立學區(Fort Worth Independent School District)已有3000名學生因為可能與確診案例接觸而進入隔離；雖然共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)下令學校不得要求學生戴口罩，福和市獨立學區8月初即已宣布全體學生、教職員工及訪客一律都要戴口罩。

疫苗 學區 德州

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