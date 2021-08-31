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美完成撤軍20年阿富汗戰爭落幕 拜登將發表談話

中央社／華盛頓綜合外電報導
美國軍機30日將最後一批美軍和外交人員載離阿富汗首都喀布爾機場，總統拜登31日將對此發表全國性談話。美聯社
美國軍機30日將最後一批美軍和外交人員載離阿富汗首都喀布爾機場，總統拜登31日將對此發表全國性談話。美聯社

美國軍機30日將最後一批美軍和外交人員載離阿富汗首都喀布爾機場，為美國史上最長、歷時20年的阿富汗戰爭畫下句點。美國總統拜登31日將對此發表全國性談話。

在美國國防部宣布最後一架美軍飛機飛離喀布爾後不久，拜登發表聲明說，「明天下午，我將針對不延長我方8月31日撤離期限的決定，向全國人民發表談話」。

白宮表示，拜登的談話將從下午1時30分（格林威治時間17時30分）開始。

拜登在聲明中讚揚美軍將最後一批部隊人員、外交官、幾乎所有美國公民，以及數以萬計在戰爭中為國際聯軍效力或並肩作戰的阿富汗盟友撤離阿國。

拜登說：「過去17天，我們的部隊執行了美國史上最大規模的空運撤離行動，共撤出超過12萬名本國和盟國公民，以及美國的阿富汗盟友。」

「他們憑著無與倫比的勇氣、專業和決心完成任務。如今，我們在阿富汗20年的軍事行動結束了。」

美國官員表示，有為數不詳的美國公民仍留在阿富汗，這些人多持有雙重國籍，且未要求離開阿富汗，也有部分想離開當地的阿富汗人無法登上美國撤員飛機。

拜登一再向美國及各國官員保證，神學士（Taliban，另譯塔利班）已經同意讓這些人繼續離開阿富汗。神學士如今已完全掌控喀布爾，包括當地機場。

拜登說：「國際社會期望神學士能持續進步，尤其是在旅行自由方面。神學士已承諾會保障人員安全通行，國際社會也會要求他們信守承諾。」

拜登表示，目標是讓機場重新開放，「讓那些想離開的人繼續離開，並為阿富汗人民提供人道主義協助。」

美國公民 阿富汗 拜登

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