我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

美新冠住院數再破10萬 補強針暫緩開放體弱和醫療人員

編譯林育正／綜合30日電
CDC顧問小組稱第三劑新冠疫苗補強針的數據資料有限，專家可能暫時不支持先開放醫療人員和健康狀況不佳的民眾接種。（Getty Images）
CDC顧問小組稱第三劑新冠疫苗補強針的數據資料有限，專家可能暫時不支持先開放醫療人員和健康狀況不佳的民眾接種。（Getty Images）

Delta變種病毒使全美染疫住院人數再度衝破10萬人，由於目前確診案例出現下降的現象，可能已度過這一波高峰期；另外，聯邦疾病防治中心(CDC)顧問小組稱第三劑補強針的數據資料有限，專家可能暫時不支持先開放醫療人員和健康狀況不佳的民眾接種。

目前全美染疫住院人數已重回2020年冬季疫苗開始大規模施打以前的新高點，死亡案例仍處在上升階段，甚至有部分州於上周創下新高。

過去一個多月，全美新冠肺炎死亡人數增加266%，從7月30日的每日354人死亡，到8月29日每日死亡達1296人。不過近期疫情可能好轉。

在路易斯安納等疫情嚴峻的州，雖然住院和死亡人數仍維持在高檔，但確診病例已有減少趨勢。路州在8月中旬高峰期，每日確診人數一度超過5600人，但近期平均為2100人；8月上旬每日超過3500例確診的密西西比州，也幾乎減半在本月下旬來到1800例。過去兩周，喬治亞州和德州的病例數也開始下降。

住院與死亡數的下降來得較新確診案例還慢，現在許多南方州已過確診高峰，可預期近期將開始減少。

為防止未來疫情再度爆發，拜登政府目標在9月20日當周開始配送疫苗施打補強針。不過CDC科學家表示，評估補強針的數據資料不足。

CDC科學家莎拉.奧利佛(Sara Oliver)表示，顧問小組可能暫緩支持為高風險族群和醫護人員施打補強針。疫苗雖然面對Delta變種染疫防護力下降，但防止重症住院仍有一定效果。

奧利佛在會議中表示：「持續觀察防止重症的效果是未來重要的課題。」她也指出，疫苗需要施打多劑，是較為少見的狀況。她又指出：「需要超過一劑的疫苗，並不一定代表每年需要補強針。」

會議中也建議，未來若決議施打補強針，去年12月與今年1月首批接種的醫護人員和老人，預計將優先施打。

不過也有許多科學家強烈批評拜登政府大規模施打補強針的政策，表示數據資料不齊全，還不足以建議為大眾施打補強針。

疫苗 疫情 CDC

上一則

維持駐阿富汗使節？美歐續與神學士談判

下一則

艾妲登陸路州 百萬戶停電停水 密西西比河一度倒流

延伸閱讀

美新冠住院數破10萬人 第3劑補強針暫緩開放醫療人員

美新冠住院數破10萬人 第3劑補強針暫緩開放醫療人員
曾陷川普電話門醜聞 烏克蘭總統將會見拜登

曾陷川普電話門醜聞 烏克蘭總統將會見拜登
痛失愛子 陸戰隊大兵之母怒罵拜登「失智垃圾」

痛失愛子 陸戰隊大兵之母怒罵拜登「失智垃圾」
民調╱美7成受訪者：應等阿富汗盟友撤離才撤軍

民調╱美7成受訪者：應等阿富汗盟友撤離才撤軍

熱門新聞

圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06
喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍死亡、15人受傷，至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷。圖為受傷女子前往醫院救援。（Getty Images）

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

2021-08-27 15:05
最高法院26日裁定，拜登政府不得再將禁止逼遷令延長到10月3日。圖為維權人士本月初在紐約示威，呼籲高院作出有利租客的裁定。(美聯社)

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

2021-08-26 22:24
拜登總統上任不到一年，爆發最大國安外交危機，考驗他的領導能力與危機處理能力。圖為拜登總統26日就阿富汗局勢發表談話後離開講台。(美聯社)

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

2021-08-29 14:05

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」