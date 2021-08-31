美新冠住院數再破10萬 補強針暫緩開放體弱和醫療人員

CDC顧問小組稱第三劑新冠疫苗補強針的數據資料有限，專家可能暫時不支持先開放醫療人員和健康狀況不佳的民眾接種。（Getty Images）

Delta變種病毒使全美染疫住院人數再度衝破10萬人，由於目前確診案例出現下降的現象，可能已度過這一波高峰期；另外，聯邦疾病防治中心(CDC )顧問小組稱第三劑補強針的數據資料有限，專家可能暫時不支持先開放醫療人員和健康狀況不佳的民眾接種。

目前全美染疫住院人數已重回2020年冬季疫苗 開始大規模施打以前的新高點，死亡案例仍處在上升階段，甚至有部分州於上周創下新高。

過去一個多月，全美新冠肺炎死亡人數增加266%，從7月30日的每日354人死亡，到8月29日每日死亡達1296人。不過近期疫情 可能好轉。

在路易斯安納等疫情嚴峻的州，雖然住院和死亡人數仍維持在高檔，但確診病例已有減少趨勢。路州在8月中旬高峰期，每日確診人數一度超過5600人，但近期平均為2100人；8月上旬每日超過3500例確診的密西西比州，也幾乎減半在本月下旬來到1800例。過去兩周，喬治亞州和德州的病例數也開始下降。

住院與死亡數的下降來得較新確診案例還慢，現在許多南方州已過確診高峰，可預期近期將開始減少。

為防止未來疫情再度爆發，拜登政府目標在9月20日當周開始配送疫苗施打補強針。不過CDC科學家表示，評估補強針的數據資料不足。

CDC科學家莎拉.奧利佛(Sara Oliver)表示，顧問小組可能暫緩支持為高風險族群和醫護人員施打補強針。疫苗雖然面對Delta變種染疫防護力下降，但防止重症住院仍有一定效果。

奧利佛在會議中表示：「持續觀察防止重症的效果是未來重要的課題。」她也指出，疫苗需要施打多劑，是較為少見的狀況。她又指出：「需要超過一劑的疫苗，並不一定代表每年需要補強針。」

會議中也建議，未來若決議施打補強針，去年12月與今年1月首批接種的醫護人員和老人，預計將優先施打。

不過也有許多科學家強烈批評拜登政府大規模施打補強針的政策，表示數據資料不齊全，還不足以建議為大眾施打補強針。