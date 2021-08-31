美5州禁學校要求戴口罩 教育部啟動侵權調查

教育部民權辦公室30日宣布啟動對愛阿華州等五州禁止州內學校要求學生戴口罩的調查。圖為愛阿華州家長11日示威，要求強制學生在校內戴口罩。（美聯社）

教育部 民權辦公室30日宣布，愛阿華州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州、田納西州及猶他州禁止州內學校要求學生戴口罩 的規定，恐涉嫌侵犯身心障礙學生權益，已經啟動調查，釐清是否侵害民權。

教育部民權辦公室已發函給愛阿華州等五州教育主管，告知教育部已經針對五州強制規定州內學校不得要求學生戴口罩到校上課的命令展開調查，理由是口罩禁令導致身心障礙學生無法安全地返回學校接受面對面授課，有觸犯聯邦法律之嫌。

佛羅里達州、德州、阿肯色州、亞利桑納州也各自頒布不同程度的口罩禁令，但教育部民權辦公室指出，並未對佛州 等州啟動調查，因為這些州雖然發布命令全面禁止要求室內戴口罩，但命令不是遭法院駁回，就是被州政府其它法令擋下。

教育部民權辦公室發表聲明指出，正密切注意佛州等州的口罩禁令，若州府下令禁止學校或學區要求學生戴口罩，或者法院判決遭推翻，教育部便將採取適當行動。

因身心障礙學生感染新冠肺炎的風險較一般人高，聯邦政府便以聯邦法律中要求為身心障礙學生提供免費及適當的教育為由啟動調查，釐清身心障礙學生的權益是否被剝奪。

此外，12歲以下兒童尚未獲准接種新冠肺炎疫苗，加上Delta變種病毒具高度傳染性，聯邦疾病防治中心(CDC)建議校園內所有人都應戴上口罩，避免兒童感染；但有些州長主張，是否讓小孩戴口罩的決定權應屬於個人或家長。

統計數據服務中心波比歐(Burbio)報告指出，目前共有九個共和黨擔任州長的州曾試圖禁止口罩令執行，民主黨為首的州或特區則有16個首長要求執行校園口罩令，其他州則交由地方政府自行決定；全美最大的200個學區中，目前共140個執行校園口罩令。