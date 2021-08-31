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疫情熱區護士荒 醫院「重金搶聘」 最高周薪破3千元

編譯林育正／綜合30日電
新冠疫情爆後護士十分搶手，疫情重災區的醫院祭出高薪搶護士人力。圖為加州幾位護士玩自拍。(Getty Images)
新冠疫情爆後護士十分搶手，疫情重災區的醫院祭出高薪搶護士人力。圖為加州幾位護士玩自拍。(Getty Images)

新冠肺炎去年的高峰期以及今年Delta變種病毒席捲全美，讓重災區的醫院祭出高薪搶護士人力，最高周薪一度超過3000元，甚至有醫院開出4萬元簽約獎金。

護士伊維特.帕洛梅克(Ivette Palomeque)在新冠疫情爆發前，擔任全職加護病房護士的時薪約45元，而且排班彈性。但過去16個月，因疫情緣故，她成為合約制的「巡迴護士」(travel nurse)往返邁阿密、紐約市和德州等疫情重災區。

現在在德州麥卡倫市(McAllen)的加護病房，她的時薪高達120元。她計畫以簽約的方式工作，時間越長越好。護士可能沒有其他機會，領到如此高額的薪資。她說：「回去全職的工作不是我考慮的選項，絕對不可能」。

除薪資外，她的選擇也反映醫院的現實；人力永遠不足，全職護士的工作條件永遠沒有改善的可能。

疫情期間醫院人力需求暴增，又獲得政府的聯邦緊急資金，因此讓巡迴護士的薪資水漲船高。根據醫療人員招募公司薇薇安醫療(Vivian Health)，巡迴護士在2019年12月周薪約1600元，但一年後翻倍來到3500元。最近一波Delta變種病毒侵襲疫苗接種率較低的州，8月初的護士周薪也有約2597元。

因疫情開出的超高薪資，加劇全美全職醫護人員短缺的窘境，醫院高層預估，這樣的狀況將持續至疫情之後。休士頓的哈里斯醫療集團(Harris Health System)，護士缺額從疫情前的8%上升至22%，因此在9月中旬為所有緊急醫療部門和加護病房護士加薪至每小時140元，直到人力穩定。

根據國家衛生研究院(NIH)估算，2020年時，全美短缺的護士人力已達100萬人；美國執業護士聯盟(AANP)主席艾普洛.卡普(April Kapu)就指出，來自疫情的壓力和巡迴護士的高薪，可能衝擊所有護士的薪資條件。

疫情 工作 變種病毒

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