全美染疫住院年齡下滑 亞利桑納確診破百萬

Delta變種病毒橫行，美國染疫住院率逼近新高。圖為加州一家醫院的病房。（Getty Images）

全美新冠肺炎住院人數上周突破10萬例，為疫情 以來第二次；亞利桑納州 疫情也再度升溫，該州自新冠疫苗 釋出後曾一度成為防疫表率，卻在Delta變種病毒株入侵後再度惡化，目前已成全美第13個累積確診人數突破100萬人的州。

華爾街日報報導，醫護人員與醫院行政官員表示，目前比疫情初期更難維持醫院業務運作，新冠肺炎以外的病患也尋求就診，讓新冠確診病患的病床空間更少；重症病房的情況更嚴峻，醫院人手短缺的問題也未見改善。

在佛羅里達州、喬治亞州及南卡羅來納州有11家醫院的「HCA健康照護」(HCA Healthcare)醫療官員塔帕(Hugh Tappan)說，「Delta變種病毒造成的疫情增長很誇張。」

該醫療體系近幾周為保留醫療資源，暫停或延後非緊急手術，並拒收其他醫院的轉診病患。

公衛官員表示，許多住院情況可因接種疫苗而避免。

約翰霍普金斯健康中心醫師透納(Eric Toner)說：「我們不需要出現這樣的住院率和死亡率，我們明天就能接種疫苗，並透過戴口罩及保持社交距離解決此問題。」

數據顯示，年輕人較少接種疫苗而致住院率上升。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，長者的疫苗接種率較高，70歲以上確診住院者相較疫情初期減少許多。

亞利桑納州截至27日，累積確診人數已突破100萬人；該州過去為強制口罩令及疫苗接種政策不斷使居民意見分歧，如今確診者多半以未接種疫苗者為主。

亞利桑納州疫情在冬天曾進入一波高峰，當時醫護人員曾向州長杜西呼籲應恢復管制，卻遭杜西以「讓數以萬計的人在假期前失業，我想並非正確」的說法拒絕；去年12月28日確診人數累積突破50萬人，醫院和加護病房也都被病患淹沒。

今年2月初該州確診人數超過80萬人，但直到6月才增加至90萬；這樣的趨勢卻被Delta病毒破壞，短短七周就增加10萬人確診，截至27日共1萬8724人染疫死亡。