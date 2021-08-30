我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

密西西比確診飆升也不怕？州長：居民相信永生

編譯柯立偉／綜合29日電
密西西比州新冠疫情惡化速度在全國居冠，共和黨籍州長瑞維斯將疫情現況與宗教掛鉤，稱密州民眾不懼怕新冠病毒，「因為相信永生」。（美聯社）
密西西比州新冠疫情惡化速度在全國居冠，共和黨籍州長瑞維斯將疫情現況與宗教掛鉤，稱密州民眾不懼怕新冠病毒，「因為相信永生」。（美聯社）

隨著Delta變種病毒肆虐全美，南方多個接種率較低的州目前確診數量飆升。如密西西比州現在平均每10萬人中就有127人染疫，疫情惡化狀況高居全國之冠；然而共和黨籍州長瑞維斯(Tate Reeves)28日將疫情現況與宗教掛鉤，稱密州民眾不懼怕新冠病毒，「因為相信永生」。

根據衛生部統計，密州目前的醫療量能已在崩潰邊緣，全州93%加護病房滿載，其中有63%是收治新冠患者。且密州民眾接種意願不高，聯邦疾病防治中心(CDC)指出，該州目前只有37%民眾完整接種雙劑疫苗，至少已接種第一劑疫苗的民眾也不超過50%。

然而，據孟菲斯人報報導，瑞維斯28日在共和黨人募款餐會上，竟將新冠疫情與宗教掛勾，他說：「我常被朋友問到我個人對於新冠疫情的看法，以及為什麼密州，乃至於整個南方多數地區的民眾似乎比較不怕新冠疫情？」

「因為我們相信永生。」瑞維斯說：「如果你相信在地球上的生活不過轉瞬即逝，那麼就沒有什麼好怕的了。」

瑞維斯接著表示：「上帝也教導我們要採取防範措施，我們每個人都有機會，也有能力做到，因此我鼓勵大家也要採取防範措施。」

一直以來，瑞維斯對於防止新冠擴散的所有公衛措施都頗為敵視，稱CDC建議接種過疫苗的民眾在室內空間戴口罩是一場「政治陰謀」，並拒絕在校園實施口罩強制令，稱所有的強制措施「都是意圖製造政治恐慌，藉機讓政府擴權的手段。」

疫情 疫苗 口罩

上一則

疫情、天災夾擊 路州低收戶無力撤離

下一則

全美染疫住院年齡下滑 亞利桑納確診破百萬

延伸閱讀

醫院看到更多未接種疫苗、更年輕、更健康的人住院

醫院看到更多未接種疫苗、更年輕、更健康的人住院
研究：Delta變種病毒感染者 住院風險倍增

研究：Delta變種病毒感染者 住院風險倍增
找BNT談判明年為台保留3千萬劑 郭台銘：獲不錯回應

找BNT談判明年為台保留3千萬劑 郭台銘：獲不錯回應
全台瘋搶BNT 3小時湧197萬人 登記平台大當機

全台瘋搶BNT 3小時湧197萬人 登記平台大當機

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06

超人氣

更多 >
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解