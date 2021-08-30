密西西比確診飆升也不怕？州長：居民相信永生

密西西比州新冠疫情惡化速度在全國居冠，共和黨籍州長瑞維斯將疫情現況與宗教掛鉤，稱密州民眾不懼怕新冠病毒，「因為相信永生」。（美聯社）

隨著Delta變種病毒肆虐全美，南方多個接種率較低的州目前確診數量飆升。如密西西比州現在平均每10萬人中就有127人染疫，疫情 惡化狀況高居全國之冠；然而共和黨籍州長瑞維斯(Tate Reeves)28日將疫情現況與宗教掛鉤，稱密州民眾不懼怕新冠病毒，「因為相信永生」。

根據衛生部統計，密州目前的醫療量能已在崩潰邊緣，全州93%加護病房滿載，其中有63%是收治新冠患者。且密州民眾接種意願不高，聯邦疾病防治中心(CDC)指出，該州目前只有37%民眾完整接種雙劑疫苗 ，至少已接種第一劑疫苗的民眾也不超過50%。

然而，據孟菲斯人報報導，瑞維斯28日在共和黨人募款餐會上，竟將新冠疫情與宗教掛勾，他說：「我常被朋友問到我個人對於新冠疫情的看法，以及為什麼密州，乃至於整個南方多數地區的民眾似乎比較不怕新冠疫情？」

「因為我們相信永生。」瑞維斯說：「如果你相信在地球上的生活不過轉瞬即逝，那麼就沒有什麼好怕的了。」

瑞維斯接著表示：「上帝也教導我們要採取防範措施，我們每個人都有機會，也有能力做到，因此我鼓勵大家也要採取防範措施。」

一直以來，瑞維斯對於防止新冠擴散的所有公衛措施都頗為敵視，稱CDC建議接種過疫苗的民眾在室內空間戴口罩 是一場「政治陰謀」，並拒絕在校園實施口罩強制令，稱所有的強制措施「都是意圖製造政治恐慌，藉機讓政府擴權的手段。」