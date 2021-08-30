佛奇支持校園強制打疫苗 第3劑間隔時間「會靈活調整」

白宮首席防疫顧問佛奇29日表示支持學校強制接種疫苗。圖為康州哈特福市13歲兒童Charles Muro,age接種疫苗。(Getty Images)

新冠肺炎Delta變種病毒持續蔓延，未成年染疫住院率不斷上升；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)29日對媒體指出，將依照原計畫建議民眾完成新冠疫苗 接種後八個月再接種補強針；同時，伴隨著開學季的來臨，針對是否開放12歲以下兒童接種疫苗，FDA 也面臨極大壓力。

佛奇強調，未來根據數據的審核這項建議仍可能有變數，他在美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)中表示：「我們說過，必須遵照聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和「預防接種諮詢委員會」(ACIP)的數據審查標準，所以雖然說建議八個月，但我們還是會保持彈性，如果數據告訴我們不同的結果，我們也會有所調整。」

拜登總統27日會晤以色列總理班奈特(Naftali Bennett)，商討補強針與疫苗接種的時間間隔是否需要縮短，也坦言執政團隊正在評估將補強針接種時間提前至第二劑後五個月。

另外，許多專家和立法人員也向當局呼籲，應加快12歲兒童接種疫苗的審核；上周超過100名聯邦眾議員向FDA發函，要求更新兒童接種疫苗的審核進度，加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)表示：「FDA顯然對於外面有數百萬名家長正迫切讓他們的孩子接種疫苗一無所知。」

事實上自7月4日國慶日以來，18歲以下染疫住院的人數也持續激增，截至27日成長幅度已高達514%；對此佛奇也認為，要求12歲以上學童接種疫苗「確實是個好辦法」。

佛奇曾向有線電視新聞網(CNN)表示：「這不是什麼新聞，很多學校都這麼做了，尤其是公立學校，他們都要求學童接種德國麻疹或小兒麻痺等疾病的疫苗」；但他也說：「那些因為年紀限制而不能打疫苗的孩子，你還有辦法保護他們，那就是讓他們身邊的人都打疫苗。」

全美感染新冠肺炎的住院人數正以驚人的速度成長，與去年冬天的巔峰時期不相上下；截至26日全國的染疫住院人數已超過10萬1000人，突破七個月以來的最高紀錄。