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拜登政府考慮 接種疫苗後5個月提前打補強針

編譯洪毅陳韻涵╱綜合28日電
CDC於18日宣布，9月20日起，已接種輝瑞或莫德納疫苗的民眾，在距離打了第二劑疫苗後的八個月，將可再打一劑補強針。（美聯社）
CDC於18日宣布，9月20日起，已接種輝瑞或莫德納疫苗的民眾，在距離打了第二劑疫苗後的八個月，將可再打一劑補強針。（美聯社）

拜登政府正尋求完成新冠疫苗接種五個月內再打補強針，較原預期排程提早三個月；以色列是最早展開新冠疫苗接種、全球疫苗接種率前三名國家，也是各國關注疫苗效果的重點國；該國近期表示，補強針對疫情防控可能非常有效，白宮躍躍欲試，卻也引發政治干預疑慮；對此，白宮淡化政治疑雲，強調補強針在第二季接種八個月後施打的計畫不變。

拜登總統27日會晤以色列總理班奈特(Naftali Bennett)時表示，美國補強針接種訂9月展開，「但一如你的建議，我們在考慮能否提早些」；拜登還說，問題是在「可否短於八個月」，例如接種第二劑後五個月就打補強針。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)事後澄清，政府對於9月20日展開第二劑接種八個月，再接種補強針的看法沒有改變，拜登真正確認的決策，都會在公衛專家的建議下進行。

國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)表示，以色列的數據顯示補強針有效遏止疫情，讓美國健康領袖重新思考推動補強針的立場。

以色列16日公布的數據顯示，1、2月接種輝瑞(Pfizer)疫苗的65歲以上人民，染疫避免重病的效能降低。

6月下旬到8月初，以色列疫情先回升後趨緩；專家認為，這是本月1日開始接種補強針的成果，目前以色列約33%國民已接種補強針。

紐約時報指出，拜登政府亟欲推行補強針計畫，凸顯當局憂慮疫情升溫。

部分公衛專家擔憂，拜登此舉反映白宮讓公衛機關處於政治壓力之下，盼NIH、食品暨藥物管理局(FDA)完成數據資料分析前放行補強針。

FDA負責收集疫苗製造商的試驗資料，NIH負責蒐集補強針的安全及效力資料，最終FDA有權作出疫苗是否安全及有效的決定，聯邦疾病防治中心(CDC)則負責接種的指引。

埃默里大學傳染病專家德里奧(Carlos del Rio)表示，CDC、FDA等機構有強大的科學家團隊負責公衛領域的意見結論，政府繞過這些重要的科學機構，讓他「非常不舒服」。

疫苗 拜登 以色列

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