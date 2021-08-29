全美42州新冠確診率上升 14州死亡率增加50%

Delta變種病毒在美國擴散，病患急劇上升，多州的醫療資源吃緊。圖為德州休士頓的醫院在走廊上加床，救治湧到的新冠病人。(Getty Images)

由於Delta變種病毒肆虐美國，使今年初好不容易因疫苗 普及而暫獲控制的疫情 再度失控；根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)最新統計數據，全美有42個州正面臨確診率上升的挑戰，過去一周內，有14個州的死亡率增加超過50%，另外28個州則增加超過10%；其中亞利桑納州27日的累積確診人數飆破100萬例，使該州成為全美第13個病例破百萬的州。

以現在全美疫情最嚴重的阿拉巴馬州 為例，27日新增50起死亡案例，該州衛生廳官員哈里斯(Scott Harris)表示，為了因應大量死亡人口，衛生廳官員不得不用拖車來暫時安置屍體，在阿拉巴馬州的莫比爾郡(Mobile)與鮑德溫郡(Baldwin)，本周就用了州政府擁有四輛拖車的其中兩輛暫置遺體。

哈里斯說：「這通常是大規模死傷時才會有的做法，但卻是阿拉巴馬州的現況。太多人因新冠肺炎病故，但我們沒有足夠的空間安置。阿拉巴馬州目前正面臨危機，但我不知道還能撐多久。」

除了堅決不接種疫苗者外，最容易受到新冠影響的一群人就是12歲以下尚不符合接種資格的兒童；27日為止，阿拉巴馬州共有5571名兒童確診新冠肺炎，其中45位入院，還有五位仰賴呼吸器治療中。哈里斯表示，目前還不確定這5000多名兒童感染新冠肺炎的途徑，但州內已有一些學校在考慮改為線上授課。

另一兒童確診率增加的是加州，截至27日為止，洛杉磯郡共新增2847起學齡兒童確診個案，並要求約3000名學生、500名教職員工進行居家隔離。

亞利桑納州自新冠疫苗釋出後，曾一度成為防疫表率，卻在Delta變種病毒株入侵後再度惡化，截至27日成為全美第13個累積確診人數突破100萬人的州；該州過去為強制口罩令及疫苗接種政策不斷使居民意見分歧，如今確診者多半以未接種疫苗者為主。

早在去年1月新冠病毒就已進入亞利桑納州，亞利桑納州立大學(Arizona State University)一名相關人士當時曾前往疫情最嚴重的中國武漢旅行，回國後成為全美首批五位確診人士之一；雖然經過居家隔離後順利康復，該州在兩個月內仍累積100人確診，疫情甚至擴散到納瓦霍民族(Navajo Nation)原住民保護區。

儘管疫情持續升溫，杜西仍拒絕下達口罩令，也禁止地方政府實施；不過終於在去年6月17日妥協，同意讓市郡政府自行決定，而大多地區也都恢復口罩令。

新冠疫苗供應量增加後，該州接種率也快速提升，確診率也明顯下降；截至今年3月16日，官方統計指完成疫苗接種者已達到100萬人。

今年2月初該州確診人數超過80萬人，但一直到6月才增加至90萬；而這樣的趨勢卻被Delta病毒給破壞，短短七周就又增加10萬人確診，截至27日共1萬8724人染疫死亡。