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「好像恐怖電影」新冠康復妻返家 驚見夫染疫陳屍在床

記者胡玉立／綜合報導
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

佛羅里達州58歲美甲師麗莎‧史特德曼(Lisa Steadman)因新冠肺炎重症住院一個多星期，健康好轉後，她迫不及待想回家與55歲的丈夫羅納德‧史特德曼(Ronald Steadman)團聚；但她11日返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的羅納德，已死在家中；麗莎和丈夫都沒有接種新冠疫苗

回想當天回家看到丈夫陳屍臥房的感受，麗莎表示，「我當場歇斯底里，就好像走進一部恐怖電影裡。」

史特德曼夫婦是通過基督教約會網站相識結婚；麗莎說，在她住院期間，夫妻倆曾多次通電話互相打氣，她還曾告訴丈夫自己很怕會獨自一人死在醫院；而羅納德當時向她保證，兩人病況都在逐漸好轉，應該很快就能一起回家。

但麗莎11日抵達家門時，怎麼呼喊丈夫都沒有回應，只有家裡的三隻狗不停吠叫，接著帶她前往門關著的臥室；一推開門，就發現羅納德躺在床上毫無反應，身體已開始腐爛；三隻狗看來至少有兩天沒有餵食。

羅納德最後確定死於新冠肺炎併發症；麗莎說，他們並不是反對接種疫苗，只是比較謹慎，希望等時間久一點再打。

她說，疫情期間，他們在只有工作時才離家，出門時也一定戴口罩並遠離人群；麗莎說：「我們倆都認為，疫苗出來得這麼快，怎麼可能做足夠測試呢？我只是抱持謹慎態度，並不是反對疫苗。」

全美目前有數千萬人尚未接種至少一劑新冠疫苗，儘管12歲以上者均可免費接種，許多人仍不願打疫苗或想晚點再說。

據華盛頓郵報統計，佛州有近52%民眾完全接種；過去一周，佛州每日新增確診病例和死亡人數分別增加近10%和66%。

衛生官員不斷強調，具高度傳染力的Delta變體病毒在全國傳播，施打疫苗已顯著降低染疫後患重病或死亡的機率。

麗莎表示，她打算在9月接種疫苗，這是她在離開醫院前就做出的決定；對於社群媒體有人批評他們不願早點打疫苗才有此下場，麗莎向華郵表示，「我做了我認為對我最好的事情，是有人不同意我沒有早點打疫苗，但他們也不能保證我們如果打了疫苗，我丈夫就不會死。」麗莎強調，「我們只是想確定接種疫苗是安全的。」

疫苗 佛州 新冠肺炎

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