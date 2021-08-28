犯顏直諫…美中校不滿撤軍混亂 拍片質問上級後被解職

美國海軍陸戰隊的謝勒中校營長在社群媒體發布自拍影片，公開表達他對高層的沮喪與不滿，更直言願放棄整整17年的軍旅生涯以向資深長官直言「我要求究責」。畫面翻攝：Taskandpurpose.com

美國 政府將阿富汗 撤軍處理得一團糟，26日更發生自殺炸彈客攻擊喀布爾機場，造成13名美軍與170名阿富汗人死亡。美國海軍陸戰隊一位現役中校營長在社群媒體 發布自拍影片，公開表達他對高層的沮喪與不滿，更直言願放棄整整17年的軍旅生涯以向資深長官直言「我要求究責」（I demand accountability.）。最新消息指出，這位中校已被解除營長職務。

根據軍聞網站《Task & Purpose》的介紹，在臉書與領英貼出影片的謝勒中校（Lt. Col. Stuart Scheller）派駐在北卡羅萊納州勒瓊營（Camp Lejeune）的東部步兵學校（School of Infantry East），今年6月才剛接任高級步兵訓練營（Advanced Infantry Training Battalion）營長。

謝勒中校在自拍影片指出，「我不是說我們必須永遠待在阿富汗，但我要說的是，你們之中哪個人曾把你的軍階章甩到桌子，然後說『嘿，在我們撤出每一個人之前撤離巴格蘭機場（Bagram Airfield）這個戰略空軍基地是個壞主意」。他質問，「哪個人那樣做了嗎？而當你們沒想過那樣做，哪個人舉過他們的手，說『我們完全搞砸這事情了』？」

謝勒中校強調，社群媒體上的人們現在如此沮喪，原因不是戰場上的海軍陸戰隊讓某人失望，而是因為「他們的上級領袖讓他們失望，而他們之中沒人正舉起他們的手，接受究責或說『我們把這事搞砸了』」。

據指出，一位現役的海軍陸戰隊指揮官公開抨擊軍方最高層與政治官員可說是前所未聞，影片點讚達3.7萬、分享次數達4萬，超過5700則留言多力挺謝勒中校勇於犯顏直諫。不過，就在影片發布的18個小時後，謝勒中校被直屬長官解除職務。海軍陸戰隊發言人史汀格少校（Maj. Jim Stenger）向媒體表示，「有論壇讓海軍陸戰隊的領導者能處理他們跟指揮系統的分歧，但不是透過社群媒體」。

影片來源：臉書