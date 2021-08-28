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聯邦擬擴大使用人臉辨識 恐不當監控？錯誤逮捕？

編譯陳韻涵／綜合27日電
一名婦女走進設有人臉識別裝置的機場。在美國，聯邦政府擴大使用人臉辨識工具，引發不當監控的疑慮。(美聯社)
一名婦女走進設有人臉識別裝置的機場。在美國，聯邦政府擴大使用人臉辨識工具，引發不當監控的疑慮。(美聯社)

聯邦政府計畫擴大使用臉部辨識工具追緝嫌犯並偵查潛在威脅，但難免引發不當監控及錯誤逮捕的潛在疑慮。

國會問責辦公室(GAO)網站公布十個聯邦機構有意在2023年前增進臉部辨識的能力，包括農業部、商務部、國防部、國土安全部、衛生部、內政部、司法部、國務院、財政部，以及退伍軍人事務部。

聯邦政府擴大使用人臉辨識工具，也引發錯誤拘捕的疑慮；圖為海關及邊境保護局設在休士...
聯邦政府擴大使用人臉辨識工具，也引發錯誤拘捕的疑慮；圖為海關及邊境保護局設在休士頓機場的人臉識別裝置。(美聯社)

目前已有許多機構運用臉部掃描科技讓職員得以解鎖公務手機、筆電和進出特定辦公區域，也有愈來愈多單位運用此軟體追蹤民眾和調查犯罪。

農業部表示，希望運用臉部辨識軟體監督機關內部情況，並在偵測到觀察名單上的人臉時，自動發出警報。

政府擴張人臉辨識科技運用，恰逢主要科技公司遊說執法單位廣納此科技；但亞馬遜(Amazon)5月表示，基於聯邦法律缺乏監督軟體使用規範，不再銷售臉部辨識軟體「Rekognition」給警界。

維吉尼亞、麻州和緬因州，以及波士頓、波特蘭和舊金山等十多個城市，都已經禁止或限制公務機關或警察使用人臉辨識科技。

共和黨與民主黨議員在上月召開的眾院司法委員會聽證會上，都對此科技表達關切。

國會參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden)和肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)已提案，禁止政府利用臉部辨識系統，因為這些系統仰賴「不當取得」的數據。 

支持者表示，臉部辨識軟體的精準度已改良，可成為協助追查罪犯的利器。

不過，研究顯示這類科技的準確度會因為被辨識者的膚色而出現極大差異。 

此外，關於臉部辨識抓錯人的研究至少有三例，被冤枉的都是非裔男子，且是在聲援明尼蘇達州遭白人警察跪頸殺害的佛洛伊德 (George Floyd)遊行抗議期間發生。

華府的獨立非營利組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)資深顧問拉佩魯克(Jake Laperruque)說，許多地方已毫無爭議地運用人臉辨識這項科技，如機場快速通關或門禁管制等，但若執法單位普遍使用此軟體，「可能形成只有國會能解決的大規模監控威脅。」

臉部辨識 警察 農業部

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