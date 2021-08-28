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駭客攻破 T-Mobile致歉：已通知百萬被駭戶

編譯柯立偉／綜合27日電
T-Mobile執行長西偉特表示，該公司已盡力通知約百萬名因資料被駭而受影響的用戶。(美聯社)
T-Mobile執行長西偉特表示，該公司已盡力通知約百萬名因資料被駭而受影響的用戶。(美聯社)

去年收購競爭對手Sprint 後成為全美最大電信公司的T-Mobile，爆發用戶資訊外洩事件，執行長西偉特(Mike Sievert)27日發表道歉聲明，表示該公司已通知約百萬名因資料被駭而受影響的用戶，並對所有受害客戶「深表歉意」。

他說：「本公司努力防患於未然，但仍被駭客攻破防線，很抱歉未能達到我們為自己設下的資安標準。」

據T-Mobile指出，約有超過4000萬名申請自動扣繳的客戶，其姓名、社安號、駕照或身分資料被洩漏，未申請自動扣繳的客戶中，也有約780萬人受影響。

T-Moible表示，包含非T-Mobile客戶，但曾在官網上留下資訊的客戶在內，目前所有受影響的用戶均已接獲通知；至於未受影響的用戶，則是在登入官網後，被告知「未受影響」。

對於此次用戶個資被駭事件的影響，西偉特表示已報警處理，且「調查工作基本完成」；另外客戶最關鍵的財務訊息沒有暴露；他表示，已聘請資安公司Mandiant協助調查。

他說：「駭客利用他們對資訊系統的認識，強闖進入本公司的伺服器，竊取大量數據。很遺憾地，他成功了。」

據華爾街日報報導，這次的駭客攻擊事件，是由現居土耳其的21歲美國青年賓斯(John Binns)所策畫。

駭客 T-Mobile 資安

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