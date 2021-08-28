偷5000多萬客戶個資 21歲駭客笑T-Mobile防護太爛

偷走T-Mobile5000多萬客戶個資的21歲駭客說，他利用簡單工具就突破路由器；圖為維吉尼亞州阿靈頓T-Mobile專營店。(Getty Images)

在美國出生的21歲駭客賓斯（John Binns）偷走T-Mobile 5000多萬客戶個資 後，告訴華爾街 日報說，T-Mobile的安全系統太爛了，他只利用一個簡單的工具，就突破了這家號稱有9000萬手機用戶的無線網路公司的路由器。

賓斯幾年前搬到土耳其，2017年起就用假名和華爾街日報聯絡，告訴該報他如何闖入T-Mobile的網路系統；今年7月，他發現T-Mobile有個路由器根本毫無防護；他發現這個弱點後，運用「民眾容易取得」的簡單工具，順著這個路由器，進入了T-Mobile位於華盛頓州的伺服器中心，掃描T-Mobile公開的網址，找到突破點。

賓斯說：「我就是這次事件的『兇手』，但T-Mobile的資安意識太薄弱，才讓這起攻擊發生。」

他說，做這件事是為了引人注意；他告訴華爾街日報，「製造噪音就是我的目的」。

他沒說明是否把竊取到的個資出售了，也沒透露是否受雇於其他人。

賓斯進入T-Mobile位於華盛頓州東溫納契市郊外的資料中心，從100多個伺服器盡情瀏覽用戶的電話號碼、姓名、地址等資料；他在和華爾街日報的對話紀錄中說，「他們的安全系統實在差勁。」

他花了大約一周時間，駭進儲存T-Mobile數千萬現在和過去客戶的伺服器，8月4日大量偷走這些資料。

8月13日，網路安全顧問公司Unit221B通知T-Mobile網路上有人在賣T-Mobile的客戶資料。

T-Mobile發言人對賓斯所言或Unit221B的報告，均不予置評。

華爾街日報說，無法確定賓斯是否是獨行大盜，但在受訪過程曾透露「與人合力」尋找登入T-Mobile資料中心的帳戶名稱及密碼等，而在網路上想賣T-Mobile被竊個資的人，似乎另有他人。

賓斯說，他在維吉尼亞州北部由土耳其裔的媽媽帶大，爸爸在他兩歲時就過世了；維州一所高中有他2015年和2016年的就學紀錄；18歲後，因為和父親那邊的親戚疏遠，與媽媽一起搬到土耳其伊茲米爾(Izmir)。

網路安全研究員說，好幾個與賓斯有關的網路帳號，和一群全球搗蛋的年輕電玩家也有關聯；網路電玩家常用botnets(已經中毒的機器人網路)切斷個人上網的路徑，讓用戶不能上網，也讓網站停擺。