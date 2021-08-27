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全美8月新冠住院數破10萬 哥大估去年全美1億人確診

編譯洪毅／綜合26日電
由於Delta變種病毒席捲全國，8月以來新冠疫情惡化，住院人數再度突破10萬。圖為休士頓急救人員準備將一名疑似染疫的女子送往醫院救治。（Getty Images）
由於Delta變種病毒席捲全國，8月以來新冠疫情惡化，住院人數再度突破10萬。圖為休士頓急救人員準備將一名疑似染疫的女子送往醫院救治。（Getty Images）

由於Delta變種病毒席捲全國，8月以來新冠疫情升溫迅速，與月初相比增加趨勢鮮明，住院人數也自1月以來首度突破10萬，部分地區醫療負擔壓力暴增；不僅如此，最新研究還推估，去年全國曾經染疫的民眾，可能多達1億人。

最新病例統計顯示，23日的七天平均每日新增確診數為15萬例，而在1日的七天平均僅7萬9942例；24日全國因新冠肺炎而住院的人數為10萬517人，再度突破10萬人大關，在1日只有5萬3529人；七天平均每日病歿人數，也在21日突破1000人大關。

今年1月疫情高峰時，14日的住院人數為14萬2229人，13日的七天平均每日病歿人數為3425人。

部分地區醫療系統因病患人數暴增而壓力沉重，例如喬治亞州的住院人數從6月20日的572人暴增至現在的6000人以上；肯塔基州從6月27日的175人增加到現在的2000人以上；在田納西州，7月的住院人數低於800人，現在則在2500人以上。

疫情升溫的主要原因是更具傳染力的Delta病毒散播，但從聯邦疾病防治中心(CDC)到愛達荷州衛生廳的官員都說，染疫重症的病患幾乎都未接種疫苗。

此外，哥倫比亞大學公衛學院發表在權威期刊「自然」(Nature)的最新研究發現，去年全國可能有31%的民眾染疫，相當於1億人，遠高於官方的3440萬人。

該研究分析全國3142個郡的人口、病例數、人口流動狀況等分析病毒的傳播，發現在密西西比河谷(Mississippi Valley)，可能有高達60%的住民染疫。

大城市染疫的情況也極為驚人，洛杉磯及紐約分別有52%及44%的居民染疫，芝加哥及邁阿密居民染疫的比率也達到42%。

去年12月，全國可能有1%的民眾同時處於染疫狀態。

造成此現象的主因是，疫情爆發初期篩檢缺乏，許多人因症狀不嚴重而不知自己已經染疫；該研究推估，去年3月只有11%的染疫者被發現，而到12月，此數字上升至25%。

該報告指出，就是因為輕症而不自知的染疫者眾，才會讓疫情如此一發不可收拾。

疫情 聯邦疾病防治中心 田納西州

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