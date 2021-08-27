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開學沒幾周 全美19州9萬學生已被隔離

編譯林育正／綜合26日電
全美部分學校開學以來，已有19個州、多達9萬名學生因感染新冠肺炎，或曾與確診者密切接觸遭到隔離。圖為德州休士頓市一學校學生在班級裡參加活動。（Getty Images）
全美部分學校開學以來，已有19個州、多達9萬名學生因感染新冠肺炎，或曾與確診者密切接觸遭到隔離。圖為德州休士頓市一學校學生在班級裡參加活動。（Getty Images）

全美各地陸續開學至今，已有19個州、多達9萬名學生因感染新冠肺炎，或曾與確診者密切接觸遭隔離。

經過長時間的線上課程後返回學校，Delta變種病毒導致眾多學生被隔離；據美國小兒科學會(AAP)數據，本月12日至19日已有超過18萬名孩童確診，幾乎占疫情爆發以來450萬確診孩童的4%。

AAP指出，上周平均五名確診患者中，就有一名是孩童；聯邦衛生部(HHS)的資料也顯示，截至26日上午，全國有超過1400名染疫孩童住院；但若同時涵蓋學生與教職員，隔離人數將達15萬4000人。

全美部分學校開學以來，已有19個州、多達9萬名學生因感染新冠肺炎，或曾與確診者密...
全美部分學校開學以來，已有19個州、多達9萬名學生因感染新冠肺炎，或曾與確診者密切接觸遭到隔離。圖為德州休士頓市一學生用洗手液洗手、消毒。（Getty Images）

密西西比州是全美學童染疫最嚴重的地區，全州一度有6萬5525名幼稚園到12年級學生被隔離；僅在8月16至20日，就有5700名學生確診，連帶造成2萬9000人隔離，更有六名孩童因新冠肺炎併發症死亡；25日染疫死亡的孩童更僅五歲。

喬治亞州亞特蘭大也有不少學生必須隔離；德魯特許學校(Drew Charter School)開學第一周，有超過100名學生隔離；目前在亞特蘭大都會區已有超過2萬3000名學生與教職員被隔離。

路易斯安納和佛羅里達州的狀況也相當危急，截至本月21日的一周內，路州傑佛遜學區(Jefferson Parish schools)有2960名學生隔離；在紐奧良，隔離學生數也超過4600人。

雖然目前資料顯示大多數被隔離的學生集中在南部地區，但在夏威夷、密西根、伊利諾、堪薩斯、印第安納和加州，也有許多學生被隔離，而德州更有數所學校已因疫情停課。

專家指出，部分政府嚴禁學校強制要求學生戴口罩，以及12歲以下孩童還無法接種疫苗，是眾多學生染疫與被隔離的主因。

至少有八個州禁止學校頒布口罩令，州長都是共和黨籍，包括田納西、佛羅里達、奧克拉荷馬、南卡羅來納、猶他、亞利桑納和德州。

目前輝瑞疫苗已獲得授權讓12至15歲青少年接種，輝瑞與莫德納也開始實驗，將接種年紀擴大至12歲以下。

雖然現在已有為數眾多的學生被隔離，但在全國還有部分大學區還未開學。

德州 疫情 亞特蘭大

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