不打就是不打 拒接種者：疫苗那麼好 怎麼有突破感染

輝瑞疫苗。（美聯社）

輝瑞(Pfizer)疫苗 本周稍早獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)全面核准，但「華盛頓郵報」分析，某些反對疫苗人士並未因此改變心意，依然對疫苗存疑，拒絕接種；專家指出，唯有透過雇主強制規定要求員工打疫苗，才能提高疫苗接種率。

報導指出，49歲德州男子賈西亞(Mark Anthony Garcia)說，疫苗雖然獲得食藥局 全面核准，但還是令人不放心。他說：「如果疫苗真的那麼好，為何會有突破感染呢？」他表示，疫情 再度升溫，沒打疫苗者變成眾矢之的，「可是打了疫苗的人也在散播病毒」。

43歲的印第安納州居民布魯米特說，妻子連續五個月來一直勸說打疫苗，但自己始終不為所動，因為無法信賴政府提供的疫情訊息。

喬治亞州24歲男子麥康恩則表示，年輕族群感染新冠病毒後，出現危險併發症的風險較低，「我若感染，會怪罪自己」，他說，疫苗問題淪為政治化，「讓我覺得很煩」。

根據聯邦政府統計，全美約有8500萬符合接種資格的民眾仍未施打新冠疫苗，各種宣導與鼓勵措施，甚至最近的強制規定，都沒有說服這些民眾。

西北大學(Northwestern University)范恩伯格醫學院(Feinberg School of Medicine)全球健康研究中心傳染病學醫師莫菲指出，仍有數量可觀的美國民眾對疫苗存疑，更加顯示強制打疫苗的重要。

國防部等政府機關及CVS連鎖藥局等民間企業紛紛以食藥局已全面核准新冠疫苗為由，要求旗下人員接種疫苗；報導指出，新冠疫苗獲食藥局核准讓雇主獲得更完整的法律基礎，要求員工必須打疫苗。

莫菲分析，雇主強制員工打疫苗是讓抗拒疫苗民眾改變的轉捩點；他說，一旦未打疫苗民眾意識到工作將不保，就會認真思考不打疫苗的立場。