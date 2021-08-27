我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

不打就是不打 拒接種者：疫苗那麼好 怎麼有突破感染

記者顏伶如／綜合報導
輝瑞疫苗。（美聯社）
輝瑞疫苗。（美聯社）

輝瑞(Pfizer)疫苗本周稍早獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)全面核准，但「華盛頓郵報」分析，某些反對疫苗人士並未因此改變心意，依然對疫苗存疑，拒絕接種；專家指出，唯有透過雇主強制規定要求員工打疫苗，才能提高疫苗接種率。

報導指出，49歲德州男子賈西亞(Mark Anthony Garcia)說，疫苗雖然獲得食藥局全面核准，但還是令人不放心。他說：「如果疫苗真的那麼好，為何會有突破感染呢？」他表示，疫情再度升溫，沒打疫苗者變成眾矢之的，「可是打了疫苗的人也在散播病毒」。

43歲的印第安納州居民布魯米特說，妻子連續五個月來一直勸說打疫苗，但自己始終不為所動，因為無法信賴政府提供的疫情訊息。

喬治亞州24歲男子麥康恩則表示，年輕族群感染新冠病毒後，出現危險併發症的風險較低，「我若感染，會怪罪自己」，他說，疫苗問題淪為政治化，「讓我覺得很煩」。

根據聯邦政府統計，全美約有8500萬符合接種資格的民眾仍未施打新冠疫苗，各種宣導與鼓勵措施，甚至最近的強制規定，都沒有說服這些民眾。

西北大學(Northwestern University)范恩伯格醫學院(Feinberg School of Medicine)全球健康研究中心傳染病學醫師莫菲指出，仍有數量可觀的美國民眾對疫苗存疑，更加顯示強制打疫苗的重要。

國防部等政府機關及CVS連鎖藥局等民間企業紛紛以食藥局已全面核准新冠疫苗為由，要求旗下人員接種疫苗；報導指出，新冠疫苗獲食藥局核准讓雇主獲得更完整的法律基礎，要求員工必須打疫苗。

莫菲分析，雇主強制員工打疫苗是讓抗拒疫苗民眾改變的轉捩點；他說，一旦未打疫苗民眾意識到工作將不保，就會認真思考不打疫苗的立場。

疫苗 藥局 疫情

上一則

全美染疫病危孕婦「多3至4倍」 大部分未打疫苗

下一則

開學沒幾周 全美19州9萬學生已被隔離

延伸閱讀

BNT提早送台 郭台銘催貨、台積電說服政府 分工達陣

BNT提早送台 郭台銘催貨、台積電說服政府 分工達陣
南加河濱縣官員：當地未打疫苗者染疫是打的人的37倍

南加河濱縣官員：當地未打疫苗者染疫是打的人的37倍
台自購26.5萬劑AZ疫苗 大韓航空載送 27日抵桃機

台自購26.5萬劑AZ疫苗 大韓航空載送 27日抵桃機
疫苗陸續抵台「捷克捐贈也在內」？指揮中心8/27說明

疫苗陸續抵台「捷克捐贈也在內」？指揮中心8/27說明

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
華盛頓郵報報導，此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國，一面私下施壓對方配合，然後逐漸對中國失去耐心。（路透）

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

2021-08-20 23:47
美國總統拜登。(美聯社)

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

2021-08-19 13:31
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命