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全美染疫病危孕婦「多3至4倍」 大部分未打疫苗

編譯洪毅／綜合26日電
全美許多城市孕婦染疫的案例都大增，而且病情危殆者眾，其中絕大部分孕婦未接種疫苗。圖為康州史丹佛的一位媽媽抱著剛出生的嬰兒。（Getty Images）
全美許多城市孕婦染疫的案例都大增，而且病情危殆者眾，其中絕大部分孕婦未接種疫苗。圖為康州史丹佛的一位媽媽抱著剛出生的嬰兒。（Getty Images）

全國新冠疫情再度拉警報，國家廣播公司(NBC)報導，現在全美許多城市都孕婦染疫的案例都大增，而且病情危殆者眾，其中絕大部分孕婦未接種疫苗

聯邦疾病防治中心(CDC)的數字顯示，新冠疫情爆發迄今，共10萬9773名孕婦染疫，其中490例病情危殆至需仰賴呼吸器等器材維持生命，病歿人數則是131人，另有200名孕婦腹中胎兒不保。

CDC尚未彙整孕婦染疫的近期趨勢，但許多地方的醫院看到孕婦染疫的案例大增；伯明罕阿拉巴馬大學婦科副教授阿琪拉‧蘇布拉瑪尼亞(Akila Subramaniam)表示，現在孕婦染疫的趨勢「前所未見」，住院患者估計是早前的「三至四倍左右」。

位於北卡羅來納州的杜克大學醫學中心婦科主任安娜‧休斯(Brenna Hughes)也說，現在看到「比過去任何時候都還要多」的孕婦患者。

位於田納西州的泛德堡大學醫學中心加護中心醫師萊斯(Todd Rice)表示，因染疫而住進加護病房的孕婦，過去每個月是一至二人，但最近幾周已增加到十幾名。

蘇布拉瑪尼亞與萊斯都表示，孕婦染疫後，惡化速度很快；蘇布拉瑪尼亞還說，很多孕婦到醫院時，只是呼吸有些急促，但「很快就不再是年輕又健康的樣子了」。

孕婦染疫的住院、重症、插管、病歿的風險不但都比較高，而且供氧不足對腹中胎兒非常危險；爾灣加州大學研究指出，孕婦染疫後，早產的機率會增加40%。

萊斯還說，現在孕婦的重症率，甚至還比過去更高；這尚無法確定是否與Delta變種病毒有關。

與新冠重症趨勢一樣，重症孕婦同樣也幾乎都是沒有接種疫苗；目前全國估計僅23%的孕婦完全接種，一些染疫的孕婦透露，是在醫師或專業人員的建議下而未接種疫苗。

不過隨著時間推移，愈來愈多報告指出，疫苗不會對孕婦本身及胎兒造成危害，現在公衛界均轉而呼籲孕婦接種疫苗。

疫苗 疫情 加州大學

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