華大估美疫情：12月前恐增10萬死 戴口罩能救5萬人

南達科他州一年一度的史特吉斯摩托車節結束近兩周，全州新冠肺炎的確診病例增加近六倍。（Getty Images）

根據全美最受矚目的新冠肺炎疫情 預報估測，從現在到今年12月1日之間，美國 可能增加將近10萬起染疫病歿案例；但衛生專家也說，如果幾乎所有民眾出入公共場合都能戴口罩，預測報告當中的死亡案例數字就能減半。

新冠肺炎疫情追蹤統計顯示，目前美國平均每天有1100多個染疫病歿案例，如同今年3月中旬的狀況；華盛頓大學(University of Washington)疫情估測公式推算，從現在到12月初之間，還將增加9萬8000個染疫病歿案例，使得全美染疫病歿累計案例將逼近73萬例。

根據疫情推估，從現在到9月中旬之前，美國平均每日染疫病歿案例將持續增加到將近1400例，然後則會慢慢降低；不過估算模式也顯示，如果美國民眾改變行為方式，許多病歿案例都是可以避免的。

華盛頓大學健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation)健康計量學教授莫卡達(Ali Mokdad)說：「只要透過戴口罩的簡單動作，我們就能拯救5萬人性命。」

德州大學(University of Texas)「新冠病毒建模聯盟」(COVID-19 Modeling Consortium)主任蘿倫‧邁爾斯(Lauren Meyers)說，民眾的行為將決定美國目前出現的這波疫情何時以及如何消退，「我們沒辦法阻擋Delta變種病毒散布，但是我們的行為卻能在一夕之間改變。」

邁爾斯指出，「改變行為」代表對於各種防疫措施必須擴大規定，例如要求戴口罩、保持社交距離、身體不適時留在家裡，以及接種新冠疫苗 ，「這些都是我們可以控制的。」

隨著感染力增強的變種病毒迅速傳播，美國今夏爆發第四波新冠肺炎疫情，確診案例、染疫住院案例以及病歿案例同時飆升；染疫患者讓各地醫院人滿為患，醫護人員疲累不堪，過去幾個月好不容易的抗疫成果，頓時化為烏有。

跡象顯示，美國民眾的行為正在慢慢轉變中。過去幾周Delta變種病毒導致疫情升溫，原本需求量低迷的新冠疫苗開始變得熱門，每日施打新冠疫苗的數量在過去一個月當中增加80%，來到平均每天接種90萬人。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)24日便說，阿拉巴馬州、阿肯色州、路易斯安納州及密西西比州等地，過去一個月當中接種第一劑疫苗的人數，比先前兩個月之間的合計人數都還要多。