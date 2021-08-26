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彭博：美8月防疫韌性全球排第25 台灣排名41

編譯陳家齊／綜合外電
據彭博調查，台灣防疫韌性本月牌全球第41，比上月退後一名。 路透
據彭博調查，台灣防疫韌性本月牌全球第41，比上月退後一名。 路透

彭博資訊26日公布8月份的「全球防疫韌性排名」，美國排名25，台灣的總分雖然進步，但排名比7月退步一名，排全球第41。疫苗接種率不夠高，加上對外封鎖航班銳減，拖累台灣的經濟防疫韌性表現。

全球防疫韌性最佳仍是挪威，疫苗覆蓋率達59.9%，航班縮減幅度僅40.1%，封城嚴重程度為39，總分達80.1。第二名的荷蘭總分達75.8，第三名的芬蘭達75。美國以69.5排第25，南韓排第26，香港則排上第18。

台灣在8月的總評分為57.2，比上個月的52.9上升，主要是因為疫苗人口覆蓋率從14.1%上升到21.7%，封城的嚴重程度也從71下降到56。但對外航班縮減率仍高達87.2%，減幅雖比上月的89.9%小，仍舊是非常高的水準。

台灣5月爆發本土疫情後，排名由全球第5名退至第15名；在6月28日公布的排名中，台灣在53個主要經濟體中排第44名，7月上升4個名次到第40名，8月又退後一名。

中國排第24，主要靠高疫苗覆蓋率（70.1%）以及低航班縮減率（23.8%）拉高分數，不過封城嚴重程度的指數高達79。

台灣 疫苗 封城

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