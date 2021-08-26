布林肯：IS在阿富汗恐攻機率高 使館促遠離機場大門

喀布爾機場外等候的人群。(路透)

美國撤軍倒數四天，國務卿布林肯25日表示，美國正設法聯繫並撤離還留在阿富汗 的1500名美國公民 ，但伊斯蘭國分支ISIS-K恐怖攻擊可能性高；美國駐阿富汗大使館示警安全威脅，建議民眾「遠離機場 大門」或暫停前往機場。

國防部：IS意圖攻擊機場外人群

有線電視新聞網(CNN)引述一名國防部官員說法表示，作為神學士的敵軍，ISIS-K意圖在機場製造騷亂，情報顯示他們正在規畫執行數起攻擊，可能針對機場外的人群，喀布爾機場愈發危險。

美國駐阿富汗大使館告訴美國公民，因機場大門外出現安全威脅，請民眾立即遠離；除非接到明確指示，請勿前往機場。

布林肯表示，ISIS-K的攻擊可能性非常大。(路透)

「很難誇大這項行動的複雜性與危險性，我們在一個充滿敵意的環境中執行任務，在一個由神學士控制的城市與國家中，ISIS-K的攻擊可能性非常大。」布林肯(Antony Blinken)在國務院說，美國正在採取一切可能預防措施，風險極高。

6000美國人想離開 逾4500人已撤離

布林肯表示，據掌握有6000名美國公民想離開阿富汗，14日至今撤離超過4500人，還在阿富汗的美國人中，國務院已給予其中500人具體指示準備離境，其餘1000人還在考慮，國務院正透過各種管道聯繫他們；上述統計不包含綠卡持有者和永久居民。

機場外美軍秘密行動 救援美國人

華爾街日報報導，中央情報局(CIA)近日展開一項救援機場外美國公民的秘密行動，在CIA的指揮下出動美軍直升機，配合地面部隊，協助在喀布爾機場外的美國公民撤離。

國防部官員在記者會表示，美軍24日晚間執行一次夜間行動，將約20人送抵喀布爾機場，他們安全抵達機場並準備撤離。

這是撤離行動以來第三次已知的直升機救援任務；國防部表示，上周至少兩次出動，以直升機運送185名美國公民，另外，有地面部隊護送美國公民步行至喀布爾機場。

國防部發言人柯比(John Kirby)表示，沒有任何一位軍人或已知美國公民在喀布爾撤離行動中被殺害，僅一名美軍成員受傷。

布林肯：協助美國人離開 沒有期限

國務院呼籲美國公民考慮離開阿富汗；布林肯說，這並非強制，對於任何想離開阿富汗的美國人或美國的阿富汗盟友，都應能自由選擇離開阿富汗，美國政府都會協助，也沒有最終期限，這項努力會延續到31日後的每一天。

布林肯說，神學士公開私下都承諾讓美國、第三國國民和面臨危險的阿富汗人安全通行，直到31日；德國駐阿富汗大使波策爾(Markus Potzel)推文說，神學士已經同意讓持有合法文件的阿富汗公民在31日後也能自由旅行。