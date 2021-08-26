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接到求救電話…退役美軍網路串聯 援救阿富汗口譯

記者顏伶如／綜合報導
神學士在通往喀布爾機場的路上設下很多檢查哨，阻止阿富汗人靠近機場逃出國境。（美聯社）
神學士在通往喀布爾機場的路上設下很多檢查哨，阻止阿富汗人靠近機場逃出國境。（美聯社）

神學士(Taliban)民兵組織占領阿富汗首都喀布爾(Kabul)的8月15日當天，現住加州的一名退役陸戰隊員在即時通訊軟體WhatsApp接到一通求救電話；來電的是十年前曾為派駐阿富汗美軍陸戰隊擔任口譯的阿富汗人，因為遭到神學士追緝，緊急請求救援。

這位匿名受訪的前陸戰隊員對國家廣播公司(NBC)說，十年前與這名口譯成為朋友，退役離開阿富汗之後仍保持聯繫；他說，口譯來電表示，已收到死亡威脅，非常擔心家人安全。

這名前陸戰隊員說，接到求救電話後，他就馬上進入作戰模式，拚命打電話給昔日部隊同袍，很快得知還有另外三名阿富汗口譯也面臨生命危險。

他說，同袍們馬上成立群組，開始討論究竟要透過喀布爾的什麼人，協助四名口譯與家屬安全抵達喀布爾機場。他說：「我們不能見死不救。」

報導指出，四名口譯彼此並不認識，後來透過Zoom視訊以及臉書通訊軟體Facebook Messenger，四人在喀布爾某個約定地點碰面，然後一起前往機場。

退役陸戰隊員說，四名口譯人員都有妻小隨行，浩浩蕩蕩十多人；他說，透過FaceTime同步觀看口譯一行人設法進入機場的狀況，場面非常混亂，還聽到槍聲；四名口譯與家屬五度設法進入機場，但每次都吃閉門羹。

他表示，其中一次請口譯拿手機給駐守機場的美軍，透過電話拜託放行，但美軍人員無法違反命令；混亂間，一名口譯頭部被槍托砸到而昏迷，等到第六度設法闖關時，一行人中有個孩子因為被人潮踩踏而腿部骨折。

退役陸戰隊員說，他們後來失聯數小時，「我能理解他們的憤怒，我們也很憤怒」。他說，目前任務暫時改為協助四名口譯尋找安全的棲身之所，避開神學士民兵追緝，「我已請求軍方支援，協助他們重返機場並通過關卡，但現在神學士在通往機場的路上設下更多檢查哨，沒人知道他們能否通過」。

他說：「我們會繼續努力，把他們救出來。」

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