發戰亂財？美私人軍火商推阿富汗救援包機 1人6500元

美國在阿富汗的撤僑和救援行動接近尾聲，但究竟有多少人在阿富汗等待救援，當局並不清楚。圖為數以百計美國公民8月24日從喀布爾機場搭乘美國空軍C-17運輸機離開阿富汗。（美聯社）

美軍撤離阿富汗 期限迫在眉睫，眼看時間一分一秒流逝，充滿絕望感的阿富汗首都喀布爾 ，開始有民間軍事承包商提供每人6500美元的「私人救援服務」；美國 和北約部隊則派遣特別救援隊前往神學士控制地區，將其公民送入機場。

神學士已表示不會允許外國軍隊撤離時間超過8月31日的最後期限；拜登總統也拒絕其他西方盟友延長最後期限的要求；西方政府告訴各援助組織，由於美軍必須在截期前最後幾天從喀布爾撤出裝備和部隊，撤離航班將逐漸著重在美軍及美軍裝備。

眼看成千上萬協助過美軍的阿富汗人和大量美國和他國公民仍困在喀布爾，舉凡美國退伍軍人、軍事承包商、援助人員和前間諜，現在都努力設法在撤離窗口即將關閉前，盡可能多帶一些人離開阿富汗。

其中，軍事承包商普林斯(Erik Prince)表示，他提供從喀布爾出發的包機座位，每人開價6500元，若要將困在家中的人護送到機場登機，還要再加價。

然而，隨著急迫性與日俱增，從普林斯到前國務卿喜萊莉．柯林頓的私人努力，各類私人救援行動本周都面臨愈來愈大的障礙；由於人們無法及時進入機場，飛離喀布爾的包機往往有數以百計的空位；想從陸路離開者，因通往巴基斯坦的道路被神學士設立新檢查哨，風險也愈來愈高。

曾在過去20年協助美軍、以為美國會保護他們的無數阿富汗人，正意識到自己可能會被丟下、獨自面對嚴酷的神學士。

「這裡一片混亂，」一直在努力進行撤離工作的科羅拉多大學法學教授賓福德(Warren Binford)說：「目前出現的大規模地下化逃離行動，基本上都是在幾小時或幾天之內開始運作的。」

自神學士8月14日攻入喀布爾以來，美國及盟國已撤出8萬8000多人。最後這幾天，撤離重點轉移到剩下的西方人而非脆弱的阿富汗人。

在阿富汗從事救援行動的美國陸軍老兵普利薩斯(Alex Plitsas)說：「根據現場人數，我們不可能在8月31日前救出所有人。」

卡特中心衝突解決項目(Carter Center's Conflict Resolution Program)主任喬治(Stacia George)說，他沒日沒夜地工作，一心只想讓人們離開喀布爾，「我們設法把高風險人群送到登機口，但他們冒著生命危險去那裡，卻還是過不了關，令人非常沮喪。這是悲慘、超現實和世界末日的結合。」