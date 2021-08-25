夏威夷確診飆升 州長籲暫停觀光：風險非常高

度假勝地夏威夷州近日疫情再反撲，州長下令暫停接待外州來客旅遊觀光。圖為威基基海灘上一家租傘公司員工正在整理太陽傘。(美聯社)

全美各地持續飽受新冠肺炎Delta變種病毒的肆虐，其中旅遊勝地夏威夷州 因確診案例不斷飆升，州長伊格(David Ige)23日表明「現在旅行風險非常高」，宣布將降低10月底前旅客數量，並呼籲居民及旅客縮減非必要行程，只保留必要的商務旅行。

Delta變種病毒疫情也衝擊郵輪 業。嘉年華郵輪公司(Carnival Cruise Line)一艘從德州出發的嘉年華遠景號(Carnival Vista)日前爆出27人染疫，其中26人為船上人員，以及一名77歲乘客最終病重不治；這是自6月CDC放解禁郵輪出航令以來，首度傳出乘客染疫病沒案例。

目前夏威夷的餐廳容客數及開放的租用車輛都有限制，但伊格並未執行任何強制令；因為他認為，現在情況與去年觀光業幾乎全面停擺的狀況大不相同，但「現在旅行的風險非常高。」

「去年3月我們曾首度要求旅客們延後他們到夏威夷的行程，那時我們發現夏威夷的交通量減少60%。」伊格說：「接著當我們強制要求所有旅客隔離後，島上的交通量大幅縮減99.5%，幾乎都歸因遊客。」

隨著新冠疫苗 釋出、接種規模擴大後，聯邦疾病防治中心(CDC)放寬旅行的限制，完成疫苗接種者可在國內自由旅行，夏威夷的旅遊人次才又再度上升；同時，伊格也不斷鼓勵民眾接種疫苗。

目前歐胡島上的醫院也被新冠肺炎的患者占滿，當地的醫療中心外還緊急增設25張臨時病床，以緩解就醫人潮。

另外，據報導，嘉年華遠景號27位染疫者是8月4日在郵輪目的地貝里斯(Belize)確診後，隨即接受隔離；染疫的船上人員均已完成接種，病歿乘客是來自奧克拉荷馬州的瑪麗蓮．塔克特(Marilyn Tackett)，接種狀態不明。

嘉年華郵輪公司指出，由於出發地德州禁止強制要求旅客出示PCR陰性證明，或揭露疫苗接種紀錄，因此登船時並未篩檢。

CDC先前已發布防疫指南，建議不論接種與否，高齡者均應避免搭乘郵輪；如今嘉年華郵輪公司將實施更嚴格檢疫措施，已宣布自9月3日開始所有12歲以上乘客，除基於醫療原因外均必須接種疫苗方許登船，不許以宗教因素要求豁免。