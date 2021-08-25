許多長者未完成接種 導致Delta致死率攀升

紐約時報報導，許多美國高齡人口未完成接種疫苗，導致因染疫而重病住院及死亡人數大為攀升。(美聯社)

紐約時報24日指出，經分析許多新冠疫苗 高接種率國家的數據，發現美國 高齡人口未完成接種疫苗，導致因染疫而重病住院及死亡人數大為攀升；雖說Delta變種病毒 橫掃全國，接種疫苗步調增快，全國半數人口已完全接種，但全國平均值反而遮蓋老年人面對疫情依然危殆的事實。

紐時表示，聯邦規管單位23日全面批准輝瑞疫苗，可望一掃前幾個月的停滯不前，讓全民加快接種疫苗的趨勢延續下去；但高齡人口仍占染疫病殁的大宗，而且在南部及山區西部各州等很多州，還沒完成接種的長者在總人口的占比超過一成。

「免疫管理人協會」(AIM)執行長克萊爾‧漢納(Claire Hannan)指出，很多郡區都有不少60歲以上的健康長者還沒完成接種，他們的處境極其危險，但自己並不瞭解。

相形之下，英國、西班牙及加拿大未接種疫苗長者相對來得少，那些國家也沒因地區而出現接種率高低差別極大的現象。

紐時指出，即使在倫敦，老人對疫苗接種感到猶豫的比例，比英國其他地區來得高，但比起美國大多數地區，接種率還是好很多。

公衛專家指出，這個現象足可解釋為何這一波Delta變種病毒來襲，美國病殁率要比英國來得兇；此外雖說英、美兩國確診件數都增加，但在英國住院及病死案例遠比美國來得少，疫苗已削弱確診及重症之間的牽連。

目前在美國，新冠病殁件數快速上升，重症住院件數已來到冬季峰值的75%；雖說美國長者比起年輕人更有意願接種疫苗，但沒完成接種，因此保護力不夠，病殁的風險遠來得高。

Delta變種病毒對很多老人群居地區打擊格外嚴重；阿肯色、佛州、愛達荷、路易斯安納及內華達等州，長者完成接種的比率低，相隨而至的便是病殁數及住院率大增。

紐時承認，各國之間種種相比方式不盡然精準，而且沒有單一因素可判定疫情期間有多少人出現重症或病故；社區整體疫苗覆蓋率，以及當前的健康狀況、就醫管道及個人行為如戴口罩，都影響很大。

但疫苗就防制重症及病殁極其有效，即便致病原是Delta變種病毒也一樣；公衛專家指出，高齡人口接種疫苗的水準是有用工具，可供瞭解疫情期間的重大弱點。