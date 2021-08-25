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疫情衝擊校園 全美逾80學區喊停全面到校

記者顏伶如／綜合報導
各州陸續開學，Delta變種病毒讓疫情再起，各州學區對上課方式產生不同方式，造成困擾。圖為佛州邁阿密-戴爾郡抗拒州長規定，23日要求學生上課戴口罩以策安全。(美聯社)
各州陸續開學，Delta變種病毒讓疫情再起，各州學區對上課方式產生不同方式，造成困擾。圖為佛州邁阿密-戴爾郡抗拒州長規定，23日要求學生上課戴口罩以策安全。(美聯社)

新冠病毒確診案例又再迅速增加之際，新學年才開始沒幾周，美國越來越多學區對於面對面授課突然喊停，或臨時宣布改為網路與進教室併行的混合式教學；美聯社報導指出，在已經開學的全美十多州裡，目前已有80多個學區或特許學校停止或延後全校到校上課。

報導指出，受到疫情影響，某些學區要求整個年級的學生暫停到校，也有學區採取混合教學模式，讓一半學生留在家裡遠距上課，另外一半學生面進教室上課。

受到這波疫情衝擊而影響上課的學校，大多為規模較小的鄉村學區；這些學區開學時程相對較早，但開學不久卻因為確診案例不斷增加，被迫讓學生再度回到網路上課。

美國新冠疫情對於學生上課已經影響了兩個學年，原本不少家長及學生都懷抱希望，期待新學期終於可以回歸到校上課的正常作息。

在喬治亞州，20多個學區新學年開學並未要求學生必須戴口罩，如今因為確診案例飆升，面對面教學已經暫停；幾位學區總監紛紛表示，校園裡出現病毒傳播跡象，因此臨時宣布暫停到校上課。

學生人數約1050人的喬州強生郡(Johnson County)學區總監莫里斯(Eddie Morris)說：「許多教職員請病假，學校真的無法應付過來，要照顧那麼多班級，病毒傳播卻非常快速。」

強生郡學區目前約有四成學生隔離中，學區上周宣布9月13日之前將採遠距教學。

喬治亞州衛生廳20日公布統計顯示，過去兩周當中，全州每100名學齡兒童當中，就有超過一人新冠病毒檢測結果呈現陽性；喬州5歲到17歲之間的兒童，目前確診率更可能超過成年人。

疫情反彈之下，美國其他地區學校則延後開學。俄勒岡州西部就有一個學區將開學日延後一周，因為有數名教職員工在開學前接受講習時，與一名確診老師有過接觸。

美聯社報導，絕大多數流行病學家表示，仍然相信可以學生安全地恢復到校上課，面對面教學的重要性不容忽視；因為，美國各地學校從2020年3月以來，校園受到疫情影響而關閉，已讓學生受到社交、情緒等層面的傷害。

各州陸續開學，Delta變種病毒讓疫情再起，各州學區對上課方式產生不同方式，造成...
各州陸續開學，Delta變種病毒讓疫情再起，各州學區對上課方式產生不同方式，造成困擾。圖為喬治亞州馬里耶達市學區委員19日開會，反對強制學生戴口罩的家長與支持學生戴口罩的家長，相互示威較勁。(美聯社)

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