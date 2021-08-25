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CDC：未接種者染疫住院率 是接種者29倍

編譯洪毅／綜合24日電
CDC研究顯示，未接種者染疫住院的風險，是已接種者的29倍，顯示疫苗依然安全有效。（美聯社）
CDC研究顯示，未接種者染疫住院的風險，是已接種者的29倍，顯示疫苗依然安全有效。（美聯社）

新冠Delta變種病毒持續擴散，突破性感染的確診病例也大增；但最新數據顯示，在防範重症上，未接種者染疫住院的風險，是已接種者的29倍，顯示疫苗依然安全有效；此外，公衛界也極力呼籲染疫重症風險高，接種率卻偏低的孕婦接種疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)24日發布研究報告，分析加州洛杉磯郡5月至7月下旬的4萬3127例病例後發現，未接種疫苗者染疫機率是已接種者的五倍；而且未接種者染疫後的住院率，是已接種者的29倍。

此數字與公衛界一直以來強調的內容一致：疫苗或許不是接種就保證不會染疫的萬靈丹，但就算染疫後，病情變成重症、甚至病歿的機率，都比未接種者要低非常多。

疫情升溫之際，孕婦接種率低的形勢也受到公衛界關注：CDC的最新數據顯示，國內高達75%的孕婦未接種疫苗，其中非裔孕婦未接種比率更高達90%。

已有數據顯示，孕婦染疫後，從住院、重症、必須仰賴呼吸器、乃至病歿的機率都比非孕婦要大；另一方面，許多孕婦可能擔心疫苗對自己及胎兒造成不利影響，尤其疫苗開發初期時，受試者並未包括孕婦，這是醫藥界長年來的習慣。

但是通過公衛界的研究，以及各疫苗廠商陸續針對孕婦展開試驗後，得出的結論是：目前三種新冠疫苗均對孕婦及胎兒安全有效，包括屬於腺病毒(Adenovirus)疫苗的嬌生疫苗，不會增加流產率，也不會影響未來生育能力及經期等。

以色列還有研究指出，孕婦接種疫苗後，出生的胎兒也可能繼承到疫苗產生的抗體。

隨著研究及試驗結果陸續出爐，CDC在本月初修正指引，呼籲所有孕婦在諮詢過醫師後接種疫苗，包括哺乳期間，以及準備懷孕的婦女等；美國二大婦科醫學組織ACOG及SMFM，也支持孕婦接種。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)還說，當前孕婦應當接種疫苗的緊迫性是「疫情以來之最」。

不過由於孕婦重症率較高，公衛專家指出，不論有無接種疫苗，孕婦都應隨時採取戴口罩、保持社交距離、常洗手等防疫措施。

疫苗 CDC 疫情

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