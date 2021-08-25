若大多數人都打疫苗 佛奇：明春就可望控制疫情

白宮最高防疫顧問佛奇一再強調接種疫苗的重要性。(美聯社)

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)23日受訪說，如果新冠疫苗 接種率能大幅提高，美國 新冠疫情將有希望在明年春季獲得控制。

另一方面，國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)24日指出，12歲以下兒童不太可能在今年底之前接種新冠疫苗。

佛奇接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，到目前為止都還沒接種新冠疫苗的9000萬民眾，如果絕大多數都去接種疫苗，美國將可撐過這個冬季，「到了2022年春季，我希望我們將能開始看到疫情獲得良好的控制」。

他表示，屆時在入春之後，民眾將可恢復某種程度的正常生活，例如上餐館、看電影等；他說，就連之前曾經染疫的民眾也需要接種疫苗，才能讓疫情趨緩。

根據統計，目前全美人口僅約52%完成接種新冠疫苗；隨著傳染力增強的新型變種病毒迅速傳播，全美確診案例在過去幾周之內突然爆增，某些地區加護病房與醫院病床都已爆滿。

佛奇先前曾對美國全國公共電台(NPR)說，美國不可能在2022年秋季之前控制疫情，但他24日上午接受國家廣播公司(NBC)晨間節目「今日」(Today)訪問時澄清說，當時出現口誤；佛奇說：「如果我們把事情做好，度過這個冬天，我希望到了2022年春季的時候，狀況將會好轉。」

有關兒童及嬰幼兒接種新冠疫苗的安全性，輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)目前仍在研究中；輝瑞先前表示，預計今年9月將提交5歲至11歲兒童接種新冠疫苗的研究報告，給聯邦食品暨藥物管理局(FDA)。

國家衛生研究院院長柯林斯24日接受全國公共電台訪問時說，主管機關接到輝瑞藥廠的研究報告數據之後，必須耗時數月，才能決定是否核准緊急使用授權，「我必須坦白地說，我不認為2021年底之前，5歲到11歲兒童之間的新冠疫苗可以獲得批准。」

不過，佛奇24日接受國家廣播公司訪問時，則對於輝瑞疫苗獲准讓兒童施打表示樂觀，並說最快今秋將可通過；在訪問中，對於記者詢問12歲以下兒童是否有機會在年底假期季節來臨前就有新冠疫苗可打，佛奇回答：「我認為這個假設有合理機會能夠成真。」