報告恐生歧視藉口 專家憂將釀更多「仇亞暴力」

世衛組織原本已於今年2月派員到武漢調查新冠病毒起源，並與中方聯合舉行發布會。後來世衛希望中方能同意進行二次調查，但為中方所拒。(路透)

情報界即將向拜登 總統提呈新冠病毒起源情資評估報告，亞裔 領袖憂心這份報告會被用來當成「種族仇恨言詞合理化」之用，導致全國發生更多仇亞暴力事件。

有線電視新聞網(CNN)24日指出，自從新冠疫情爆發以來，全國發生數千起仇恨亞裔事件，由言詞辱罵到人身攻擊都有；一年多下來，隨著全國秋季慢慢回歸學校、職場及戶外活動，亞裔人權倡議者生怕會有更多婦孺、長者有受害之虞。

拜登總統下令情報界進行90天的新冠情報起源調查，包括是否可能源自實驗室不慎外洩，情報界一直在爬梳數據及未經整理的情資；報告提出期限定在本周。

亞美聯盟(Asian American Federation)韓裔行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，亞裔了解不管報告怎麼說，自己社區依然會被一些視亞裔為外族的人鎖定、攻擊。

鑒於情報界即將公布報告，20多個亞太裔組織已致函拜登總統，敦促他加倍努力，保護亞太裔社區；信件中指出，由歷史可知，美、中關係會影響到亞太裔遭受的際遇，另外，談到中國 在新冠病毒起源所扮演角色的說詞，會助長種族仇恨及暴力。

雖說拜登就職以來矢言支持亞太裔社區，讓官員仇亞的「危險言詞」減少，但亞太裔組織表示，不客氣指責中國的用語，還是會挑起對亞裔的仇恨。

「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate) 組織共同創辦人庫卡尼(Manjusha Kulkarni)表示，關鍵點在拜登政府要了解措詞很重要；必須在公開聲明中用詞精準，談及調查本身及更廣的疫情。

庫卡尼指出，美國官員談到中國政府時，必須凸顯不該把新冠疫情怪在亞太裔頭上。

丕優(Pew)研究中心今年稍早調查指出，20%亞裔受訪者認為仇亞暴力猛然增加，原因在前總統川普說疫情源自中國，還用上「中國病毒」之類的詞彙。

亞太裔領袖指出，雖然政府立法反制仇亞暴行，但暴力事件並未停歇；紐約市警局刑警瑞耶斯(Hubert Reyes)表示，例如在22日，一名52歲亞裔婦女帶著11歲兒子走在紐約市第一大道及東18街附近，便碰到有人毆擊其頭部，初步調查表示，嫌犯動粗同時還罵，「滾離此地，回去妳的國家。」

瑞耶斯表示，被毆婦女雖經急救治療，但截至23日還沒逮到嫌犯。