新冠溯源報告下周公布 NIH：不認為病毒由人造

世衛組織原本已於今年2月派員到武漢調查新冠病毒起源，圖為世衛專家到中科院武漢病毒研究所。(路透)

為期90天的新冠病毒溯源調查在24日到期，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)23日表示，調查報告在未來幾天重組可公開情報之後就會發布；國家衛生院(NIH)院長則說，不認為病毒來自人造，但這也不代表實驗室人員外洩的理論是不可能的。

莎奇在23日的記者會上表示，各機構的病毒溯源報告結論，會在24日前先行向拜登 總統彙報，之後會有幾天加以整合、重組，將可發布的內容公諸於世。

問及報告發布的形式及完整度時，莎奇則說，預計將會有一份可公開的完整報告，但這可能要經過解密程序，不過鑒於所有的情報24日前才會彙整完畢，因此具體形式仍可能有不一樣的地方。

今年以來，新冠病毒究竟是以動物為原宿主，突破人類抗體後引發大流行，還是中國 位於武漢、生物安全等級最高的實驗室外洩的說法蔚為討論。

在這樣的背景下，拜登在5月指示各機構在90天內將現有的情報或資料分析、整合，並將對外公開。

前聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)曾說，他的「觀點」是，新冠病毒可能不是自然生成，最有可能是從武漢的實驗室外洩；不過國家衛生院院長柯林斯(Francis Collins)近日受訪則說，大量現有證據表明，新冠病毒源於自然。

柯林斯23日在「國家廣播公司商業頻道」(CNBC)節目「Squawk Box」上說，新冠病毒「沒有人為刻意製造」的跡象；但另一方面，柯林斯也說，這不代表病毒不可能與實驗室無關。

世界衛生組織(WHO)曾就病毒溯源發布報告，但重要性、公信力不足；柯林表示，由於中國不願配合，世衛 要展開調查很困難，這樣的報告甚至讓該機構的調查「開倒車」。

華爾街日報5月下旬的報導披露，有三名武漢實驗室人員染上類似新冠肺炎的症狀而引發外界議論；華爾街日報24日報導進一步揭露，有關實驗室人員染疫的消息，是疫情爆發初期，國務院曾開始進行病毒溯源、建立問責清單的內容。

但是與實驗室有關的問責報告去年12月草擬完畢後並未公開，主因是國務院內部認為其與疫情的確切聯繫不足，其他政府機構未找到相關證據，以及衛生部正在施壓世衛進行溯源調查，此報告恐適得其反等。

聯邦衛生部施壓世衛將近一年的時間，世衛才採取「開倒車」的行動，7月世衛準備進一步調查時，中國拒絕；華爾街日報的報導說，這一切表明，拜登政府想要得到中國更多內部訊息有多麼困難。

對於與中國有關的紛紛擾擾，柯林斯表示，如果中國能夠開誠布公，讓外界徹底瞭解實驗室的狀況「豈不更好？」

對於在未來幾天就會發布的病毒溯源報告，華爾街日報報導說，這也有可能將是一份問責清單，指引拜登政府在疫情上的對中行動，國會也有可能據此組成調查小組；但是一拜登政府官員直言，要中國開誠布公「沒有仙丹妙藥」。

柯林斯則表示，尚不清楚內容將是什麼，但是他跟國家衛生院都「十分感興趣」；柯林斯還說，接下來將是「很有意思的一周」。